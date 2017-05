Maatilojen tulee huomioida tietoturva

Perjantaina internetissä levisi WannaCry-niminen kiristyshaittaohjelma. Ohjelmasta raportoitiin ensin Britannian terveydenhuollon tietojärjestelmissä.

Yön aikana ohjelma levisi ympäri maailmaa ja saastutti yli sata tuhatta tietokonetta yli sadassa maassa. Uhrien joukossa oli muun muassa rautateitä, venäläisiä ministeriötä, autotehtaita ja teleyhtiötä.

Haittaohjelma levisi laajalle myös Aasiassa. Ohjelma salaa tietokoneen tiedostot, eikä käyttäjä enää pääse niihin käsiksi.

Salauksen purkamisesta ohjelma vaatii lunnaiksi 300 dollarin arvosta bitcoin-krypto­valuuttaa. Muutaman päivän jälkeen lunnaat kasvavat 600. dollariin. Ohjelma uhkaa tuhota tiedosto kokonaan, jos lunnaita ei maksa viikon kuluessa.

Kiristyshaittaohjelma käytti hyväkseen Windows-järjestelmän virheitä, jotka Microsoft oli korjannut jo viime maalis­kuussa. Kaikki WannaCryn uhriksi joutuneet tietokoneet olivat siis sellaisia, joita ei ollut asianmukaisesti pidetty ajan tasalla.

WannaCry –kiristyshaitta­ohjelman räjähdysmäinen leviäminen ympäri maailmaa osoittaa, ettei yksikään internetiin kytketty tietokone ole turvassa verkkorikollisilta ja haittaohjelmilta.

Tietotekniikan käyttö maataloudessa on jatkuvassa kasvussa, ja yhä useampi maatilan tietojärjestelmä on myös kytketty internetiin. Tilojen on siis syytä huomioida tietoturva ja tietokoneiden asian­mukainen ylläpito osana huolto­toimenpiteitä.

Tavalliselle käyttäjälle paras puolustus erilaisia haitta­ohjelmia vastaan on kaikkien päivitysten asentaminen.

WannaCryn kaltainen ohjelma voisi aiheuttaa pahaa jälkeä esimerkiksi iskiessään eläinsuojan tietojärjestelmiin. Jos tietokoneet eivät toimi, ei lypsyrobotti lypsä, ruokinta­järjestelmä ruoki, eikä ilmanvaihto säädä suojan sisäoloja.

Maanviljelijä ei voi enää jättää tietoturvaa huomioimatta osana tilan toimintaa.

Jussi Nikander

erikoistutkija

Mikko Laajalahti

asiantuntija

Luonnonvarakeskus