Metropoli veturiksi – ei imuriksi

Kymmenen viime vuoden aikana Suomen kehitystä on leimannut vinoutunut metropolisoituminen Helsinki- johteisesti. Metropolista on tehty muuta maata lannistava imuri valtiovallan kestämättömällä tuella. Koko tasavalta, metropolikaan, ei tätä kestä. Kehitys on ollut hallitsematon, ristiriidassa hallitusohjelman kanssa.

Velkamme on tuplaantunut sataan miljardiin euroon; kansalaisten johdateltu evakko­taival on maksanut tukun miljardeja uusine infroineen, ja maksaa edelleen.

Toimiakseen muun maan tavoin tällainen uusi asuttaminen edellyttää rohkeita palkankorotuksia, joita tavoiteltu viennin edistäminen ei salli. Kestävin voimavaramme, luonnolliset menestystekijämme, ovat jäämässä kesannolle, ja tuottava työllisyys rapautuu. Yksikään kunta, yritys, pörssiyhtiökään ei näillä eväillä pysyisi pitkään pystyssä.

Suomeen sopii toki kaupunkeja. Tervetulleita ovat myös metropolit, jotka toimivat koko maan vetureina. Mutta ei siis nykytavoin imureina, ilman muun Suomen menetyksiä vastaavaa lisäarvoa.

Jos haluamme aidosti ja kestävästi saada Suomen nousuun, saada koko maa töihin ja estää maan ja kansalaisten jaon kahtia, tulee eriarvoistava metropolipolitiikka ottaa välittömästi sekä metropolien sisäiseen että valtiovallan terävään puolueettomaan hallintaan.

Nykyinen hallitus on teoillaan osoittanut, että halutessaan se kyllä tähän pystyy.

Esko Eela

Säkylä