Metsä- energia turvana poikkeus- oloissa

Kiitos MT:lle (14.9.) ja ministeri Tiilikaiselle kotimaista metsä­energiaa ja metsien käyttöä puoltavista näkemyksistä.

On tarpeen korostaa, että puu on poikkeusolojen poltto­ainetta. Polttopuun käyttö puolijoukkueteltoissa on oiva esimerkki hajautetusta energian­tuotannosta.

Kun joku Puola porskuttaa kivihiilellä, on tarpeen arvioida metsäenergian asemaa eri maiden välillä. Olisi mielestäni perin omituista, jos jatkossa kansainvälisten energia- ja ilmastoneuvottelujen pohjalta ruotsalainen metsäenergia olisi hiilineutraalia mutta suomalainen ei.

Seinäjoki