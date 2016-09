Metsänomistajien näkemystä tarvitaan FSC:n kehittämiseen

Juha Hakkarainen summasi MTK:n näkemyksiä osallistumisesta FSC:n kehittämiseen (MT 21.9.). Kuten Hakkarainen totesi, FSC käy MTK:n kanssa jatkuvaa keskustelua FSC:n kehittämiseksi suomalaisia pienmetsänomistajia paremmin palvelevaan suuntaan.

Ryhmäsertifiointikäytäntöjen kehittäminen on avain FSC:n parempaan saavutettavuuteen. Käytäntöjä kehitetään yhdessä suomalaisten toimijoiden kanssa hyvässä yhteistyössä.

On kuitenkin virheellistä todeta, etteikö ryhmäsertifiointi olisi ollut FSC:n kautta mahdollista jo aikaisemmin. Mahdollisuus on siis ollut olemassa, vain toteuttajien tahto on puuttunut.

FSC:n jäsenjärjestelmässä jäsenet sijoittuvat kolmeen eri kamariin niiden intressien perusteella, joita käytännössä edustavat. Joidenkin toimijoiden kohdalla jako on selvä, mutta metsänomistajien tapauksessa raja on häilyvä.

Monitavoitteiset pienmetsänomistajat eivät edusta selkeästi mitään näkökulmaa, vaan itse asiassa niiden yhdistelmää. FSC on havainnut ongelman, ja työskentelee parantaakseen pienmetsänomistajien vaikuttamismahdollisuuksia.

MTK ilmaisee tahtovansa mukaan FSC:n ympäristökamariin siksi, että kokee voivansa parhaiten vaikuttaa FSC:n toimintaan sitä kautta. Käsitys on virheellinen. Kaikki kamarit ovat tasavahvoja päätöksentekijöitä, eikä yksikään kamari ole toista merkittävämpi.

FSC:n vahvuus on sen päätöksentekojärjestelmässä, jossa kuullaan kaikkia osapuolia ja haetaan yhteistä näkemystä ja kompromissia. MTK:n ääni kuuluisi taatusti riippumatta siitä, mihin kamariin se sijoittuisi.

FSC:n metsästandardin neuvottelut tehdään standardityöryhmässä, jonka jäsenet ovat kamarien edustajia. Hakkarainen on oikeassa todetessaan, että standardityöryhmä on suljettu muilta kuin FSC:n jäseniltä.

Hakkaraiselta jää kuitenkin mainitsematta se, että FSC vaatii standardiprosessiltaan avoimuutta, lukuisia julkisia kuulemiskierroksia, laajaa sidosryhmien konsultointia, asiantuntijoiden hyödyntämistä sekä eri näkemysten huomioimista ja dokumentoimista. MTK:n mahdollisuudet vaikuttaa standardin sisältöön ovat erinomaiset.

FSC Suomi