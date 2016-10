Näin asiaa kuvaillaan: Kolmi­kanta on järjestelmä, jossa eduskunnan päätösvallassa olevat asiat, ulko- ja puolustuspolitiikkaa lukuun ottamatta, tuodaan työmarkkina­järjestöjen ja hallituksen käsiteltäväksi.

Ymmärrettävää on maan hallituksen mukana oleminen, muu onkin hurskastelua.

Työntekijäliitot ovat yli­edustettuina, mikä tuntuu käsit­tämättömältä. Ai että miksi?

Itseään suureksi ja mahtavaksi työantaja­etujärjestöksi tituleeraava EK on noin 16 000 työnantajajäsenen edun­valvoja. No, se suuruus tuleekin siitä, että näillä EK:n edustamilla työnantajilla on työntekijöitä noin 980 000 eli kyseessä on työntekijöiden edustus.

Ylivoimaisesti suurin työantajien edustaja on Suomen Yrittäjät yli 90 000 yrittäjäjäsenellään. EK:lla näitä yrittäjäjäseniä on ainoastaan noin 16 000.

On todella hämmästyttävää, ettei Suomen Yrittäjät ole kolmi­kantaneuvottelussa osapuolena, sillä se edustaa suurinta osaa maamme työnantajista.

Olen pienyrittäjien puolesta pahoillani, ettei ääntämme kuulla. Mielestäni kolmikannan neuvottelumandaatit kaipaavat uudelleen järjestelyä, jossa otetaan huomioon työntekijäosapuolen nykyinen ylisuuri edustus ja työn­antajaosapuolen edustuksen vinoutuma painottamaan EK:n asemaa.

Itse en ole Suomen Yrittäjien jäsen, mutta edustan muutaman sadan pienyrittäjän PerusYrittäjät ry:tä.

Ari Prihti

PerusYrittäjät ry. 1.vpj.

Punkalaidun