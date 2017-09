Miksi valtion rakentamat palvelut luovutetaan ulkomaille?

Karvaat kokemukset eivät näytä olevan esteenä. Sähköverkon myynti oli täydellinen katastrofi Suomen kannalta.

Vastuu näistä kaupoista häviää kollektiiviseen päätöksentekoon. Olisi hyvä tietää, kenen idea se oli. Taustalla täytyy olla tietoinen poliittinen ideologia, joka perustuu vakaaseen uskoon, että kilpailu on aina hyvä asia.

Huomattava osa terveydenhoidon palveluista on jo luovutettu ulkomaiseen omistukseen. Tätä linjaa aiotaan jatkaa tietoisesti ja johdonmukaisesti.

Samalla unohtuu se, että omistaminen on bisnestä, josta halutaan voittoa. Sen eteen ollaan valmiit käyttämään myös sellaisia keinoja, jotka ovat eettisesti kyseenalaisia. Työntekijät tekevät parhaansa, mutta markkinatalouden lait ovat heitä vahvempia.

Jos ongelmia halutaan estää, valvontaa on oltava paljon ja se tulee kalliiksi, samoin kuin kilpailuttaminen. Lasketaanko ne palvelujen hintaan?

Kilpailun salliminen rautateillä johtaa väistämättä ulkomaisten yritysten invaasioon, koska niillä on kaikki valmiina toiminnan aloittamiseen. Valtio vuokrannee niille edullisesti radat ja kaluston.

Voi olla että liput hiukan halpenevat suurten kaupunkien välisessä liikenteessä, joskin jo nyt VR valittaa, että uusia vuoroja ei tahdo mahtua radoille.

Miksi VR ei alenna lippujen hintoja, jos ne koetaan kalliiksi? Lippujen hintoja voitaisiin alentaa sillä hinnalla, minkä valtio tulee menettämään tuloina, voittoina ja veroina ulkomaille. Useiden toimijoiden koordinaatio ja valvonta maksaa sekin.

Taksitoiminnan vapauttaminen johtaa siihen, mitä muissa maissa on tapahtunut: omistus siirtyy vähitellen ulkomaille. Jos taksit voivat vapaasti määrittää hinnat, se on matkustajille yhtä kaaosta. Ovatko taksit rivissä odottamassa ja jokaiselta tulisi kysyä hinta ennen kyytiä? Asiakas haluaisi tietää, paljonko kyyti maksaa kilometriä kohti ja seurata matkan etenemistä.

Apteekkitoiminnan vapauttaminen odottaa vuoroaan. Hinnat varmaankin halpenevat, jos huomattava osa tuotteista siirtyy suurten kauppojen hyllyille.

Ulkomaiset kokemukset ovat myös tällä alueella pelottavia. Apteekit siirtyvät vähitellen ulkomaisten ketjujen omistukseen. Halutaanko tällaista?

Voitot ja ainakin osa verorahoista siirtyy Suomen ulkopuolelle. Miksi tästä ei lainkaan olla huolissaan?

Tärkein perustelu valtion omaisuudesta tai liiketoiminnasta luopumiselle on aina se, että hinnat halpenevat ja palvelu paranee. Tämä on hintojen osalta aluksi todennäköistä, mutta markkinat menevät aina sinne, missä on paljon ihmisiä ja missä osataan käyttää itsepalvelua.

Kyse on hölmöläisten touhusta. Leikataan peiton toisesta päästä ja ommellaan toiseen – ja samalla siinä useimmiten menetetään pala kangasta.

Ihmisten olisi korkea aika tietää, miksi näitä tyhmyyksiä tehdään. Miksi omista ja muiden maiden kielteisistä kokemuksista ei opita mitään?

Kilpailuideologia on lyönyt niin vahvasti läpi, että sitä ei enää kyseenalaisteta. Ei haluta myöntää, että liiketoiminnan perimmäinen tavoite on voitto, ei ihmisten paras tai hyvinvointi.

Markku Ojanen

professori (emeritus)

Lempäälä