Minä, Linkola ja vihreät

Pentti Linkola oli hetki sitten kirjansa tiimoilta julkisuudessa. Moni aviisi arvosteli ja siteerasi.

Moni kuitenkaan ei maininnut Linkolan toivetta, että muuttoliike Afrikasta Eurooppaan, maailman asutuimpaan maanosaan tulee katkaista. Olen samaa mieltä ja perustelen.

Asukastiheys Suomessa on noin 15 asukasta neliökilometrillä, Kongon demokraattisen tasavallan vastaava luku on 7. Euroopan unionin asukastiheys on 113 asukasta/neliökilometri, Afrikan vastaava on 26 henkilöä.

Elintilaa ei siis EU:sta haeta. Ainoa syy nykymuotoiseen ”pakolaismatkailuun” on EU:n löysä, globaalisti kaikille kuuluva sosiaalipolitiikka, mikä tänäänkin velanotolla pyörii.

Ristiriitaista on myös tuottaa siirtolaisia kääntöpiirien väliltä kohti napa-alueita ja samanaikaisesti valittaa suurta hiili­jalanjälkeämme kun iglujamme on pakko talvisin lämmittää.

Jarmo Lauros

Revonkylä