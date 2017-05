Missä sinä haluaisit vanhana asua?

Sote-uudistuksen keskeinen asia, valinnanvapaus, puhuttaa kiivaasti. Paljon puhutaan siitä, etteivät ihmiset osaa valita.

Mielestäni valinnanvapaus on ehdottomasti hyvä asia – sitä pitää olla. Se on oikeudenmukaista asiakkaille, meidän tapauksessamme vanhuksille.

Jokainen meistä voi ajatella omalle kohdalle, miltä tuntuisi, jos joku vieras sanelisi, missä viimeiset vuotesi vietät. Vanhuksille on tärkeää saada itse vaikuttaa siihen, missä he asuvat. Nyky­järjestelmässä he eivät saa.

Nykyään ihmiset ovat jatkuvasti enemmän tietoisia palveluiden laadusta ja haluavat itselleen sopivinta palvelua. Valinnan­vapaus tukee ajatusta, että jokainen tulee saamaan juuri itselleen sopivaa hoivaa ja hoitoa.

Saan lähes päivittäin puheluja vanhuksilta tai heidän omaisiltaan, jotka kysyvät, miten teille sinne pääsee. Harvalla kuitenkaan on varaa kustantaa palvelukotiasumista kokonaan itse.

Asiakkaat tai heidän omaisensa siis selvästi jo nyt haluaisivat tehdä valintoja itse, mutta siihen ei anneta mahdollisuutta. Meidänkin alueella olisi kyllä mahdollisuus palvelusetelin käyttöön, mutta aina niitä ei myönnetä.

Tämä on mielestäni väärin, sillä palveluseteliä hyödyntämällä suosittaisiin pieniä yksiköitä, ja näin niitä säilyisi omalla paikkakunnalla jatkossakin. Tällöinhän myös verorahat tulisivat omaan kuntaan.

Palvelusetelin käytön lisääminen myös opettaisi ihmisiä jo nyt tulevaa valinnanvapautta varten. Me kaikki olemme yksilöllisiä.

Haluamme yksilöllistä palvelua, joka on tehty juuri meille, eikö vain? Myös hoivan tai hoidon pitäisi olla yksilöllistä.

Valinnanvapaus on lääke siihen. Se myös edistää tervettä laatukilpailua tuottajien kesken, eikä enää kilpailla vain hinnalla. Tämäkin on pienten toimijoiden etu.

Se tässä vähän hirvittää, ettei maakunta tee vääriä ratkaisuja ja keskitä palveluohjausta liikaa isoihin yksiköhin tulevaisuudessa. Huolehditaanhan, ettei niin käy?

Jos valinnanvapaus toteutuu suunnitellun mukaisesti, ollaan menossa kaikkien kannalta oikeaan suuntaan.

Virpi Jaatinen

Palvelukoti Jaatinen

Pyhäjärvi