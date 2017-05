Mistä ero veroissa?

Jos kerran Ruotsissa ei ole maatiloilla kiinteistöveroa, ei pidä olla Suomessakaan.

Meitä on monta, jotka haluamme jatkossakin syödä Suomessa puhtaasti tuotettua ruokaa.

Valtionjohdon velvollisuus on luoda ja ylläpitää ruuantuottajilla taloudelliset mahdol­lisuudet tehdä työtään.

Jos komissio on tosiaan päättänyt – kuten pää­kirjoituksessanne todetaan – torjua maatalousrakennusten matalamman kiinteistöveron, siihen ei tietenkään pidä alistua.

On syytä hakea poikkeus­lupaa, jollainen Ruotsillakin on. Peruste, että muita kiinteistöjä alempi kiinteistövero ei olisi sallittu, koska sitä ei ole ollut ennen liittymistä EU:hun, on likipitäen naurettava.

Ottakaa vero pois kokonaan ja vedotkaa Ruotsin käytäntöön. Komission velvollisuus on kohdella maita tasa­vertaisesti.

Kai siellä EU:ssa on jokin oikeudenmukaisuus-tuomio­istuin, johon voi valittaa ja joka voi asian ratkaista oikeudenmukaisesti ja myös terveen maalais- ja kaupunkilaisjärjen mukaisesti.

Tai sitten vaan toimitte ilman komission siunausta – ei ne tässä brexitien ja frexit-­uhkien tilanteessa Suomea erottamaankaan ryhdy, vaikka vähän niskuroitaisiin.

Jos on tahtoa, keinotkin löytyvät!

Päivi Manninen

Sauvo ja Helsinki