Mistä populismi kumpuaa?

Trump, Brexit, EU-vastaisuus, maahanmuuttokriittisyys...

Mediassa, virastoissa ja puoluetoimistoissa analysoidaan syitä näihin populismiksi leimattuihin ilmiöihin ja mielipideilmaston kärjistymiseen. Analyysissä kaivetaan esiin ”totuuden jälkeinen aika”, ”valemediat”, Venäjän hakkerointi ja jopa natsi-saksa eli etsitään syitä sille, miksi kansa on äänestänyt väärin.

Vaikuttaa siltä, että itsetutkiskelu on jäänyt vähemmälle. Edes Brexit ei saanut EU:ta heräämään. Edes kuukausittaista, täysin turhaa, järjetöntä ja kallista karavaania Strasbourgiin ei ole pystytty lopettamaan.

EU vaatii meitä vähentämään päästöjä ja energiankulutusta. Tämän seurauksena maailman puhtainta tuotantoa on siirretty Euroopasta maihin, joissa saastutetaan ihan oikeasti. Seurauksena on vakavia ympäristöongelmia, työttömyyttä ja talousongelmia Euroopassa.

Samaan aikaan EU-poliitikot ja virkamiehet suhaavat lentokoneilla ympäri planeetta tuhlaamassa oikealla työllä ansaittuja verorahoja kuin viimeistä päivää.

Trumpin valinnan demokraattisuutta arvostellaan, kun median ja valtaapitävien oma status quo -suosikki hävisi. Ehkä täällä EU:ssa kannattaisi kiinnittää huomiota pikemminkin EU-komissaarien ja puheenjohtajan valinnan demokraattisuuteen ja EU:n rakenteelliseen korruptioon.

EU:n talous- ja roskalainaongelmia vähätellään. Pankit ja suuret voitot tehneet sijoittajat pelastetaan kerta toisensa jälkeen veronmaksajan kustannuksella.

Yhdysvallat hoiti roskalainat nopeasti ja siellä sijoittajan vastuu toteutui. EU:ssa ongelmaan ei ole haluttu tosissaan tarttua, rakennellaan vain kalliita rahastoja, jotka vaativat kalliita johtajia.

Ihmissalakuljettajia hyödyttävä pakolaisvirta Eurooppaan ja Suomeen on hiljentynyt mutta jatkuu edelleen. EU:n ulkorajojen valvontaan vakavasti suhtautuvia maita, kuten Unkaria, syytetään ihmisoikeusrikkomuksista, kun oikeasti näitä maita tulisi kiittää.

Vielä reilu vuosi sitten viranomaisemme kertoivat syvällä rintaäänellä, että terroristien soluttautuminen pakolaisten joukkoon on satua, johon uskovat ainoastaan pölhöpopulistit, jokaisen taustat tunnetaan. Ja että Ruotsin maahanmuuttajalähiöt ovat turvallisuuden ja onnistuneen kotoutumisen malliesimerkkejä. Muunlaiset näkemykset tuomittiin rasistisiksi.

Hiljattain on kuitenkin valtamediassakin ollut uutisia, että pakolaisten joukossa maahamme on saapunut henkilöitä, joilla on yhteys Isis terroristijärjestöön, terroristeille maksetaan Kelan tukia ja että Ruotsin maahanmuuttajalähiöissä on alueita joissa poliisillakin on vaikeuksia toimia.

Suomeen voi saapua ilman papereita, mutta luvattomasti maassa olevia ei saada poistettua, koska heillä ei ole papereita. Asioiden peittely ja vain yhden näkökannan salliminen julkisuudessa eivät ole omiaan herättämään luottamusta mediaan ja viranomaisiin. Totuus kun tulee ennen pitkää julki, ja jokainen lausunto jää talteen ikiajoiksi.

Populismi ja jyrkät mielipiteet syntyvät epäoikeudenmukaisuudesta tai sen kokemisesta sekä siitä, että asiat näyttäytyvät ruohonjuuritasolla erilaisina kuin mitä meille norsunluutorneista yhtenä oikeana totuutena kulloinkin kerrotaan.

Matti Hytölä

Konnevesi