Mitä maksaisi Katalonian itsenäisyys?

Katalonia Espanjassa, haluaa itselliseksi, äänestämällä. Syy on se, että verovaroja valuu kuulemma muualle Espanjaan liiaksi.

Aluksi muutamia ratkaistavia kysymyksiä.

Kuinka suuren osan tulevan Katalonian verovaroista lohkaisisi oma ulkoasianhallinto, omat puolustusvoimat, oman rahan luominen, mahdollinen jäsenmaksu Euroopan Unionille, oma Espanjaa korkeampi sosiaaliturva, oman verotuksen järjestäminen, oma poliisi, oma maahanmuuttopolitiikka, oma hallinto, vaalit, kansanedustuslaitos, oma natojäsenyys, oma muurinpohjalettupolitiikka? Laukaisisiko sveitsiläisten invaasio sotilasliiton viidennen artiklan? Näitä on hyvä kysyä.

Jos olisin Euroopan Unionin komissaari, tukisin muina miehinä, vaivihkaa ja kulman takaa itsellisyyshanketta, koska se sopivasti nakertaisi yleensä ja erikseen valtiostatusta. Itselliset kansallisvaltiot ovat unionin syventymisen ja lujittumisen kaikinpuolinen este. Luit aivan oikein. Edellä ei lue, että kansallissosialistiset valtiot.

Julkisesti tietenkin työntäisin narulla Espanjan valtiota hankkeen pysäyttämiseksi. Unioni on kuulemma vaisu asiassa, tämän voi ymmärtää monella tavalla, väärin. Oletan, että Suomessa savolaiset vaativat itsenäisyyttä ennen pitkää. Tämä on silkkaa oveluutta, koska piällysmiehiä savolaiset ovat aina olleet. Tässä ei siis ole kyseessä savolainen projekti, aloittamista vaille valmis. Savolaisen oveluuden paljastaa hyvin rautatieasemaa Kuopiossa kysyvälle turistille annettu vastaus kysymykseen siitä, onko asema seuraavasta kadunkulmasta käännyttäessä oikealla. On se, vaikket kiäntysikkään. Sanoi savolainen.

Leppäsen Preeti oli kovasti itsellisyyden perään Täällä pohjantähden alla lähes sata vuotta sitten. Kivivuoren Janne selitti hänelle ystävällisesti, että torpparinvapautuslaki, lex Kallio, ei koskenut Preetiä. Hän oli kartanon muonamies, ei torppari.

Nimen uudelle valtiolle olen jo keksinyt. Englanniksi se olisi, internatsionaaleja kun ollaan, The Kingdom of Free Mountaine. Hyvä, ettei Uusi Kurdistania vielä kuulu Unioniin.

Rainer Alanen

Vantaa