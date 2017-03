Idea, joka voi mullistaa poliittisen kentän toiminnan tulevaisuudessa. Se on palvelu päätöksenteon tueksi.

Palvelua voisi kuvailla politiikan Wilmaksi, joka on tuttu viestikanava koulua käyvien lasten vanhemmille.

Olen luonut ystävieni kanssa työkalun päättäjien vuorovaikutukseen tukijoidensa kanssa. Tarkoituksena on tuoda politiikka lähemmäs jokaista äänioikeutettua, antaa mahdollisuus vaikuttaa ja herättää kiinnostus yhteisten asioiden hoitamiseen etenkin nuorissa.

Palvelussa voit tehdä aloitteita edustajallesi, äänestää siitä, miten edustajasi pitäisi käyttää äänensä, keskustella sidosryhmäsi ja edustajasi kanssa. Sinulla on mahdollisuus seurata edustajasi äänestyskäyttäytymistä ja historiaa, tarkistaa onko hän luottamuksesi arvoinen.

Palvelu on kohdistettu kunnallispolitiikkaan, mutta päämääränämme on, että tämä on tulevaisuudessa käytössä jokaisella kansanedustajalla. Näin modernin demokratian tulisi toimia, olisi pitänyt toimia jo vuosikaudet.

Suomi on ollut historiassa edelläkävijämaa demokratiassa. Meidän tulee säilyttää tämä asema tulevaisuudessakin.

Koska olisi parempi aika päivittää demokratian toteutuminen 2010-luvulle, kuin maamme itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuonna?

Veli-Matti Lillbacka

Kauhava