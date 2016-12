Norppa-dokumentti leimasi Saimaan asukkaat

Katsoin Kimmo Ohtosen Katoava Pohjola -ohjelman (Yle 10.12.), jossa kerrottiin saimaannorpasta. Odotin ohjelmalta paljon, sillä olen itse viettänyt lapsuuteni Saimaan rannalla lähellä Koloveden kansallispuistoa.

Minulla on ollut yli 30 vuotta mökki Joutenvedellä Enonkosken kunnassa. Joutenvesi on yksi tärkeimmistä saimaannorpan elinpiireistä. Siellä norppa myös lisääntyy joka vuosi. Olen elänyt ikäni saimaannorpan kanssa ja oppinut jonkun verran sen käyttäytymistapojakin.

Ohjelma antoi kuvan, että täällä Saimaalla emme arvosta emmekä suojele saimaannorppaa, emmekä hoida kalastuksen valvontaa. Itse olen kahdessa osakaskunnassa kalastuksenvalvojana.

Toisin kuin Ohtosen ohjelma antaa ymmärtää, me Saimaan rannalla kasvaneet ja siellä mökkeilevät varmasti suojelemme saimaannorppaa. Se on meille kaikille luontoarvo, josta me olemme tosi iloisia ja ylpeitä.

Tuntuu pahalta, että ulkopuolelta tullaan sanomaan, että olisimme pahimmat saimaannorpan viholliset – asia on päinvastoin. Miksi tätä näkökulmaa ei haluta ymmärtää, vaan meidät syyllistetään vaikka minkälaisilla perusteluilla?

Saimaannorpan pahin uhka on ilmastonmuutos sekä joinakin vuosina raju Saimaan veden pinnan lasku, jolloin pesät romahtavat kuuttien niskaan tappaen ne pesiinsä.

Jos paikalliset eivät olisi olleet aktiivisesti tekemässä tekopesiä, olisi poikasten osalta tilanne Saimaalla paljon huonompi kuin se on nyt. Lisäksi paikalliset ovat olleet talkoilla auttamassa pesälaskentoja, jotta saataisiin oikeaa tietoa syntyneistä kuuteista.

Ohtosen ohjelmassa liikuttiin hydrokopterilla. Se on yksi norppien uhka. Norpat säikähtävät aivan varmasti sen ääntä, joka kuuluu kevätjäillä kymmenien kilometrien päähän. Miksi sellaista vehjettä saa käyttää vielä norpan suojelemisen nimissä?

Julkisesti on vaiettu, kuinka moni pyydykseen jäänyt norppa on tarttunut siihen tutkijoitten norppaan kiinnittämästä lähettimestä. Tätä tietoa ei kerrota, sillä nämäkin norppahukkumiset halutaan sysätä laillisesti kalastavien henkilöitten niskaan.

Miksi tähän ohjelmaan piti ottaa Sea Shepherd sen sijaan, että olisi pyydetty mukaan osakaskuntien kalastuksenvalvojia? Kuinka järjestö sattuikaan olemaan täällä yhtä aikaa Ohtosen tehdessä ohjelmaa?

Totta kai Saimaalla saa liikkua vapaasti, mutta me emme osakaskunnissa ymmärrä alkuunkaan Sea Shepherdin toimintaa ja tavoitteita. Heidän pääkallolippunsakin kertoo, mitkä heidän tavoitteensa ovat.

Emme pidä siitä, että ulkopuoliset tulevat sanomaan meille Saimaalla iät ja ajat asuneille, kuinka meidän olisi toimittava. Ikään kuin emme osaisi ja ymmärtäisi täällä itse mitään.

En tiedä, sattuiko juuri ohjelmassa näkynyt Mehukatti-muovipurkki olemaan yksi niistä, jotka herättivät Sea Shepherdeissa hirveää pahennusta. Kyseiset purkit ovat vedenalaisten kivien merkkejä. Täällä on nimittäin tapana merkitä kivet, jotta satunnaiset veneilijät eivät ajaisi niihin ja särkisi veneitään ja moottoreitaan.

Itse olen kahden osakaskunnan kalastuksenvalvoja. Kummassakaan osakaskunnassa ei ole ollut valvontaa tehdessäni yhtään laitonta katiskaa eikä verkkoa.

Tarkastin keväällä verkkokalastuskiellon aikaan yhdellä kertaa noin 30 katiskaa. Kaikki olivat norppaystävällisiä.

Me täällä olemme levittäneet norppaturvallista kalastusvälinetietoutta jakamalla sitä postilaatikkoihin ja laittamalla tietoja kylien ilmoitustauluille.

Ohjelmassa oli väärin myös se, että kaverille ei huomautettaisi kalastukseen liittyvistä puutteista tai rikkomuksista. Meidän osakaskuntien kalastuksenvalvojia tuo väite ei ainakaan koske, sillä olemme omaksuneet valvonnan myös neuvovaksi ja opastavaksi työksi.

Olisin toivonut Ylen esittämään ohjelmaan mukaan osakaskuntien valtuuttamat kalastuksenvalvojat. Nyt kaikille katsojille tuli aivan väärä kuva valvonnasta.

Katiskakalastus on keväällä täällä juuri verkkokalastuskiellon takia tärkeä asia asukkaille.

Me täällä Saimaalla haluamme suojella saimaannorppaa yhteistyössä kaikkien tahojen kanssa mutta niin, että suojelussa kunnioitetaan meitä, joiden esi-isät ja -äidit ovat asuneet täällä suojellen ympäristöä meidän sukupolvellemme. Eihän täällä muuten mitään suojeltavaa enää olisikaan.

Olemme parhaita asiantuntijoita omasta alueestamme, sen luonnosta ja eläimistä.

Hyvät luonto-ohjelmat ovat tervetulleita, kun niissä puhutaan asiat oikeasti niin kuin ne ovat, ilman minkään osapuolen kiihkoiluja.

Kaisamaria Tolvanen

Saimaan rannalta