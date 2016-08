Norppien suojelu ei uhkaa lähikalan saantia

Risto Tolonen kiinnitti kirjoituksessaan (MT 15.8.) huomiota itämerennorpan asemaan.

Itämerennorppa on luokiteltu Suomessa silmälläpidettäväksi eli lähes uhanalaiseksi lajiksi. Kansainvälisesti se on luokiteltu uhanalaiseksi eläimeksi.

Tähän on syynä muun muassa itämerennorpan heikko lisääntymisteho ja ilmastonmuutoksen uhka.

Pyynnin ja ympäristömyrkkyjen takia Itämeren norppakanta väheni viime vuosisadalla noin 200 000 yksilöstä vain muutamaan tuhanteen.

Nyt Pohjanlahden kanta on alkanut toipua, mutta eteläisissä kannoissa Riianlahdella, Saaristomerellä ja Suomenlahdella elpymistä ei ole havaittu. Pohjanlahdella Ruotsin ja Suomen yhteinen laskentakanta on noin 17 000 yksilöä.

Muualla Itämeressä norppia on hyvin vähän, ja koko Itämeren laskentakanta on vain parikymmentä tuhatta norppaa. Koko Itämeressä ei ole norppia ja halleja yhteensäkään sataatuhatta, kuten Tolonen virheellisesti kirjoitti.

Pohjanlahden norppakannassa varovainen metsästys on Itämeren suojelukomission mukaan mahdollista, ja tämän myös WWF on hyväksynyt. Kannan on kuitenkin komission mukaan annettava edelleen toipua.

Pohjanlahden kannan säilyminen elinvoimaisena on olennaista koko lajin näkökulmasta ilmaston edelleen lämmetessä.

Norpan rooli kalastusvahingoissa on epäselvä, sillä vaikka asiaa on yritetty tutkia, norppien osuudesta on vaikea saada hyvää näyttöä. Varmasti myös norppa aiheuttaa vahinkoja, mutta vain harmaahylkeiden on joissain tapauksissa osoitettu käyvän säännöllisesti pyydyksillä.

WWF on aina puhunut kestävän kalastuksen lisäämisen puolesta. Saimaallakin olen omissa kannanotoissani korostanut sitä, kuinka tärkeää ja kestävää ammattikalastus parhaimmillaan on.

Saimaalla ammattikalastajat kalastavat muikkua troolilla ja rysällä. Jonkin verran on käytössä myös nuotta.

Ne kaikki ovat norpalle turvallisia pyydyksiä, joten muikut voi hankkia ammattikalastajilta hyvillä mielin ja näin tukea ammatin säilymistä.

Tolosen kysymys kalastajien kuolemisesta hyljesuojeluun on erikoinen. Toivoisin, että Tolonen ottaa omassa kalastusneuvonnassaan askeleen tälle vuosituhannelle ja hyväksyy sen, että norpat, hylkeet, lohet ja kalastajat elävät samoissa vesissä ja vesistä.

Meillä ihmisillä on mahdollisuus – ja velvollisuus – hyödyntää kestävästi hyödyntää niitä luonnonvaroja, joita vedet tuottavat.

WWF