Eikö nykyajan nuoriso ole liikaa tietokoneen ääressä? Tämä ei johda hyvään.

Nuorten mielialaongelmat ovat lisääntyneet. Nuoret, siirtykää tietokoneen äärestä vaikka raittiissa ulkoilmassa liikkumiseen.

Oikein eletty nuoruus on terveen aikuisuuden edellytys. Elämä on elettävä niin, ettei vanhana ole katumista. Oikein elettyä elämää on sitten vanhana mukava muistella.

Juhani Vuorinen

Tampere