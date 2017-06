Paikallisyhdistykset turvaavat puolueen itsenäisyyden

Jyväskylässä saimme todistaa suoran kansanvallan pahinta mahdollista skenaariota, kun halla-aholaiset valtasivat Timo Soinin perustaman puolueen ottamalla haltuun koko puoluejohdon.

Nyt viimeistään pitäisi monessa puolueessa silmien avautua ja nähdä, mihin tällainen toiminta voi johtaa ja kenellä kaikilla on puoluekokouksessa äänivalta. Pahin mahdollinen tapahtuu silloin, kun vieras valtio laittaa maassa asuvan kansalaisensa puolueen jäseneksi. Sen jälkeen voi masinoida joukkoja pelkällä netti-ilmoittelulla jäseneksi ja äänestyttää omat kansalaisensa puolueen johtoon ja näin saada suoran yhteyden maamme päätöksenteon kammareihin.

Keskustapuolue on hoitanut asian hienosti. Paikallis­yhdistykset valitsevat edustajat puoluekokoukseen määrätyn jäsenmäärän mukaan ja näillä valituilla on ääni­oikeus. Puoluekokous on avoin kaikille, mutta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat sekä puoluesihteerin valitsevat vain äänioikeutetut.

Voi olla, että joutuu olemaan pitkäänkin jäsen paikallis­yhdistyksessä ennen kuin tulee valituksi viralliseksi edustajaksi. Sinä aikana kyllä käy selväksi, onko oikeasti puolueen ideologian takana.

Tällainen episodi, mikä perussuomalaisten kokouksessa nähtiin, on kyllä tavallaan suora kansanvalta. Jos takana on kuitenkin muutama henkilö, jotka masinoivat jäseniä, silloin ei voida puhua demokratiasta.

On tahoja jotka yrittävät myös keskustassa ajaa paikallisyhdistyksiä alas. Voi vain arvailla, mikä heillä on perimmäisenä tarkoituksena kyseiselle toiminnalle.

Jyväskylä näytti, että paikallisyhdistysten jatkuminen on elintärkeää puolueen itsenäisyyden säilyttämiseksi. Puoluejohtajien pitää ottaa opiksi tästä ja vaalia paikallisyhdistyksiä, vaikka toiminta on hieman jäykkää ja hidasta, mutta turvallista.

Mauri Moilanen

Oulu