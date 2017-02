Pakko-facebookia

Olisin ehdottanut tietä mukaan vuosisadan tie -kilpailuun mutta se kaatui – yllätys, yllätys – siihen, etten ole mukana facebook-palvelussa.

Olen jättäytynyt naamakirjan ulkopuolelle ihan omasta valinnastani johtuen. Haluan keskustella ihmisten kanssa yksitellen, en jakaa kaikkea ties kuinka laajalle lukijakunnalle, kuten helposti käy ihan huomaamattakin.

Täysin muumio en ole, käytän kuitenkin WhatsAppia ja paljon kaikkia mahdollisia sähköisiä palveluita.

Tämä ei ollut ainoa eikä varmasti viimeinen kerta kun törmään siihen, että minut on ulkoistettu. On kai jatkossa pakko vain hyväksyä tämä nykyajan ”Jos et halua sopeutua facebookiin, jäät kaikesta ulkopuolelle” -suuntaus ja sen mukanaan tuomat negatiivisetkin puolet tai jättäytyä paitsi kaikesta mitä nettimaailma tarjoaa.

No minä jättäydyn ulko­puolelle – edelleenkin.

Heli Ojalehto

Nivala