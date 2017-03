Polttopuun vienti ei kannata

Polttopuun myynti Suomesta Keski-Eurooppaan ei kannata milloinkaan. Miksi ei kannata?

Puuta on paljon lähempänä. Polttopuun jalostusarvo on liian pieni. Puut on pakattava myyntipakkauksiin. Luonnonkuivattu puu ei ole kuivaa märkien kesien jälkeen, joten tasalaatuisuus kärsii.

Ongelmana ovat myös liian pienet toimittajat ja pitkät kuljetusmatkat. Myös keinokuvatunpuun toimijat ovat liian pieniä.

Alan suomalaisten toimijoiden kannattaisi yrittää myydä polttopuita Suomen vähittäismyyjille, näitten myymälöissä kun on Viron puuta kaupan.

Juhani Aalto

puualan toimijana 30 vuotta

Espoo