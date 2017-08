Putinin vierailu

Osa Suomen merkkivuoden ohjelmaa oli Venäjän pää­miehen vierailu.

Presidentti Sauli Niinistölle on annettava tunnustus siitä, että hän on hoitanut suhteita Venäjään. Jotain ristiriitaa on siinä, että EU-jäsenyys edellyttäisi näiden asioiden hoitamista yksin EU:n toimesta.

Ristiriita on myös Suomen osallistuminen EU:n Venäjä -pakotteisiin asioissa, joissa Suomella ei ole mitään tekemistä.

Nämä EU:n pakotteet ovat haitallisia Suomen Venäjä-­suhteille, erityisesti taloudellisesti. Ja näiden talous­pakotteiden haitat kohdistuvat pääasiassa maataloudelle, eikä EU ole näitä vahinkoja korvannut.

EU:n aiheuttamien risti­riitaisuuksien analysointi olisi päättymätön. On kuitenkin hyvä asia, että Suomen presidentti on yrittänyt hoitaa ohi EU:n elintärkeitä valtiollisia suhteita.

Kauno Pietilä

Kalanti