Puunkorjuun hinta jää hämäräksi

Kun Kilpailuvirasto puuttuu maidon hintaan, miksi se ei puutu puunkorjuun hinnoitteluun?

En voi käsittää, miten on mahdollista, että samasta leimikosta hankintahinta ja pystykauppahinta on sama, jopa niin että pystykauppahinta on parempi. Samoin kuin kuitupuun hinta aukosta on sama kuin harvennuksilta, vaikka hakkuun hinta on käsittääkseni sama koko leimikossa.

Hankintahakkaajalta edellytetään sopimuksen mukaista käytäntöä, mutta jos yhtiöltä jäävät puut korjaamatta, ei valittamiseen ole varaa, jos alueella meinaa puuta myydä.

Metsäyhtiöt ovat vuosien saatossa ajaneet isännät pois hakkuilta ja pitävät kynsin ja hampain kiinni tavoistaan toimia. Korjuun hinta on kuin valtionsalaisuus.

Tämä johtuu siitä, että korjuu tehdään monesti vääränlaisilla koneilla ja alle kustannusten, koska sopimus velvoittaa urakoitsijoita. Yhtälö tasavertaiseen neuvotteluun on korjuuyrittäjän tai metsänomistajan kannalta mahdoton.

Erilaiset toimintatavat ja koneet eivät kehity, koska niille ei ole markkinoita, elleivät suuret yhtiöt niitä hyväksy. Nyt ei esimerkiksi ole mahdollista käyttää tuttua ja turvallista urakoitsijaa, jolla olisi sopiva kone, jos kauppa on tehty väärälle yhtiölle.

Myös metsänomistajilla olisi usein valmius korjata hankalia paikkoja, jos se olisi taloudellisesti kannattavaa. Jos urakoitsijat voisivat toimia vapaammin, edes osa kustannuksista vähenisi. Nyt koneet kulkevat lavetilla ristiin rastiin maakuntaa, eivätkä tuota mitään.

Puulla pitäisi olla vain yksi hinta – tienvarsihinta – oli se korjattu miten tahansa ja mitattu luotettavasti.

Tällöin päästäisiin puunkorjuun osalta todelliseen kilpailuun, ja metsänomistajallekin olisi vaihtoehtoja. Tämä ei tietenkään estäisi yhtiöitä käyttämästä sopimusurakoitsijoita, jotka korjuun tekisivät.

Mielestäni korjuun hinta pitäisi olla selkeästi saatavilla, koska puunkorjuu ei ole puunhintaa. En tiedä yhtään puunjalostusyhtiötä, jolla olisi omat miehet ja koneet puunkorjuussa.

Jos ei tässä käytetä määräävää markkina-asemaa, niin ei missään. Tosin yhtiöitä on useampia. Kaikki toimivat samalla tavalla.

Jos näin jatkuu, yhtiöt kusevat omaan pesäänsä.