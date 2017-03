Pyöreät tarinat vastaan maastossa mitattu tieto

Metsähallitus kiistää valtion metsien taimikoiden hoitorästit (MT 17.3.) Metsänhoito­johtaja Heikki Savolaisen mukaan valtion taimikoita hoidetaan vuositasolla 30 000 hehtaaria.

Rästien kiistämisen tekee oudoksi se, että rästit on mitattu valtakunnan metsien inventoinnissa (VMI) maastossa. Maailmalla arvostetun, pian sata vuotta toimineen VMI:n tietopohja on ollut perusta, jolle on rakennettu metsävarat, joiden varaan nyt investoidaan uutta puun jalostusta.

Yksityismetsien hoito­rästejä ei ole tietääkseni kukaan kyseenalaistanut.

Valtion metsien tuorein tilasto taimikonhoidosta löytyy vuodelta 2012. Tuolloin hoidettu ala oli 17 300 hehtaaria.

Siitä lähtien Metsän­tutkimuslaitos – sittemmin Luke – kertoo yhtenä summa­lukuna, paljonko valtio ja metsäyhtiöt ovat yhteensä taimikoita hoitaneet.

Kun tuosta summaluvusta vähentää Metsähallituksen 30 000 hehtaaria taimikonhoitoa, niin joutuu toteamaan, että metsäyhtiöt ovat ajaneet todella rajusti alas taimikoidensa hoitoa vuosina 2013 ja 2014. Noinkohan olisivat?

Minulla kuten reilulla viidellä miljoonalla muullakin valtion metsien omistajalla on oikeus saada vuosittain tarkat tiedot tehdyistä taimikon­hoidoista ja ensiharvennushakkuista.

Valtion talousmetsien kehitys­luokkarakenne painottuu voimakkaasti nuoriin ikäluokkiin. Valtio haluaa metsistämme enemmän euroja kuin nuorista metsistä on kestävästi saatavissa. Suunnan täytyy muuttua.

Juha Aaltoila

yrittäjä-eläkeläinen

Helsinki