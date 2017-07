Radat käyttöön

Milloin saadaan valmiiksi nämä sekä koti- että ulko­maisia matkustajia hyödyttävät osuudet: 1) Kaukojunayhteys välille Kemi­järvi–Hyvinkää–Hanko, josta olisi meriyhteys Saksaan. Rata­pohja on jo valmiina. 2) Pendolino-yhteys Pietari–Riihimäki–Vaasa (yhteys: Ruotsi/Norja). Rata on jo valmis. 3) Henkilöjunayhteys Riihi­mäki–Kerava–Vuosaaren satama (yhteys: Viro/Saksa). Rata on jo valmis.

Kustannukset ovat vain murto-osa muiden väylien miljardikustannuksista. Tässä on hyvät mahdollisuudet uusille toimijoille.

Jukka Salonen

Vapaala