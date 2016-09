Rikesakoista ei saisi seurata ajokieltoa

Nopeusrajoituksia, huomautuksia ja rikesakkoja vastaan minulla ei ole mitään, mutta muutaman kilometrin nopeusylityksestä kertyneiden rikesakkojen vuoksi kortin pois ottaminen on ylimitoitettu ja järjetön rangaistus.

Alussa auton edessä käveli ihminen ja heilutti varoituslippua. Siitä on liikenne kehittynyt nykyiseen malliin.

Lainsäädäntö on jäänyt Suomessa jonnekin kehityksen välille. Täällä kaksi kertaa vuodessa saa vaarantaa liikennettä pahastikin, mutta jos kolme kertaa vuodessa ei vaaranna liikennettä kuin rikesakon edestä, otetaan ajo-oikeus pois. Jotain on pahasti vialla, kun pienimmästä rikkeestä saa suurimman rangaistuksen. Sakko ja ajo-oikeuden pois ottaminen on myös kaksinkertainen rangaistus samasta rikkeestä.

Suomen lainsäädännön huonon kehityksen todistaa myös, että EU:n ihmisoikeustuomioistuin on antanut Suomelle yli 130 tuomiota lähivuosina. Se on paljon enemmän kuin muille pohjoismaille yhteensä.

Ajoin hiljattain edestakaisin Skotlantiin Saksan ja Hollannin kautta moottoriteitä välttäen. Havaitsin tällä välillä neljä kameratolppaa. Väitän, että missään muualla ei ole ellaista kameraviidakkoa kuin Suomessa. Päättäjät, menkää tutustumaan, kuinka liikenteessä on muutakin kuin uusien kameroiden asentamista, jotta saadaan ajokortteja enemmän pois.

Luulisi että ajo-oikeuden pois ottamiseen vaaditaan liikenteen vaarantaminen. Miten kameratolppa todistaa sen, varsinkaan pienillä ylityksillä – ei mitenkään.

Suomessa kysymys ei ole liikenneturvallisuudesta, vaan ihmisten kyykyttämisestä. Ajokortin pois ottaminen on niin kova rangaistus, että lainsäädäntö pitäisi lähteä kokonaan toisesta suunnasta, kuten eräässä naapurimaassamme. Siellä ”ajokortin pois ottamiseen johtava rikkomus ei saa olla vähäinen”. Paikallisten asukkaiden mukaan käytännössä noin 30 kilometrin ylitys johtaa ajo-oikeuden pois ottamiseen määräajaksi.

Tässä asiassa Suomessa liikenneturvallisuus on ohitettu kokonaan. Rangaistus tulee lain laatijan arvovallan kunnioituksen puutteesta tai jostain muusta syystä.

Rikesakko on huomautus rikkeestä, sen ei pitäisi olla rangaistus joka estää ammatinharjoittamisen. Vankilassa saa sentään ruuan, autonkuljettaja ei saa kun ajokortti on hyllyllä.

Minkäänlaista näyttöä siitä, että rikesakoista ajokortin pois ottaminen ja ihmisarvon alentaminen lisäisi liikenneturvallisuutta, ei ole. Sen sijaan suuret nopeusylitykset ja huumattuna ajaminen ovat lisääntyneet.