Rion katastrofi kuvaa Suomen tilaa

Rion kisat päättyivät karnevaalitunnelmiin. Odotin tätä jo avauksessa. Hyvä näinkin.

Yhdysvallat oli mitalirohmuna ylivertainen. Kiina ja britit tulivat seuraavina sekä kisoista suljettu Venäjä näiden jälkeen.

Jos Venäjän yleisurheilijat olisivat olleet kisoissa, maa olisi noussut Yhdysvaltain jälkeen toiseksi. Se on siis edelleen täydessä iskussa. Joku ei ole.

Suomi sai yhden jaetun pronssin ja muut Pohjoismaat 10–15 mitalia joukossa myös kultaisia. Suomen kaikkien aikojen kehnoin menestys ja romahdus muiden Pohjoismaiden kelkasta on selvitettävä muidenkin kuin menetyksestä vastaavien itse itseään tutkien.

Taustalla täytyy olla paljon rakenteellisia laiminlyöntejä ja profiloitumisessa osaamattomuutta. Olemme kansakuntien vertailussa sijaluvulla 60 ja siitä alaspäin.

Ammatilliset oppilaitokset, oppilaat ja opettajat, osoittavat mieltään ympäri maata. Noin 200 miljoonan leikkaukset purevat aikana, jolloin meillä syviä ongelmia liki 300 000 korkeakouluopiskelijamme kanssa. Heitä on yhteensä kirjoilla yliopistoissa ja korkea­kouluissa viiden täyden syntyvän ikäluokan verran.

Sekin, kansamme uusiutuminen, on kääntynyt laskuun sitten sotavuosiemme. Suomalaisia kuolee enemmän kuin syntyy.

Miten tämä on mahdollista? Miten lama ja taantuma siirtyivät koko suomalaiseen aggressiivisena kuvattuun elämänmuotoon frustraationa, turhaumana? Miksi nuoret eivät valmistu viidessä vuodessa?

Itse valmistuin vajaassa kolmessa vuodessa ensimmäisen graduni jättäen. Jakokoulutus tapahtui myöhemmin työn ohessa ja alkukin pankkilainalla. Siitäkin osa siirtyi isälleni.

Nämä kaikki liittyvät nyt toisiinsa. Ne on selvitettävä suomalaisten ongelmana eikä siinä saa nyt viivytellä.

Se kuuluu muillekin kuin yhden ministeriön toimen­kuvaan. Sanni Grahn-Laasonen ei voi vastata kaikesta.

Jotain on tehty erittäin rumalla tavalla väärin ja sitä maksavat seuraavat sukupolvet vuosikymmeniä. Mediayhteis­kunnan vallankäyttäjä ja vahtikoira on haukkunut vääriä puita. Se on jättänyt kansa­kunnan tuuliajolle, josta taka­vuosien hallituksemme eivät ole piitanneet tuon taivaallista koskien myös arvojamme, normeja ja moraalia.

Sukupolvelta seuraavalle kasautuva moraalipääoma ja sen tulokset ovat aiheena monelle taloustieteen Nobelille.

