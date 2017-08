Ruokakauppa työllistää arvokasta väkeä

Sateinen keskiviikko ja tavallinen työpäivä lähes 40 000 henkeä työllistävän kaupparyhmän palveluksessa sai yllättävän käänteen. Kuulin, että henkilöstöstämme on puhuttu Maaseudun Tulevaisuudessa, ja pääsin pohtimaan, millaista väkeä meillä on töissä.

Meillä on töissä moniosaajia. Henkilöstömme on keskimäärin tyytyväistä työhönsä palveluammatissaan, ja meillä satsataan osaamisen kehittämiseen ja perehdyttämiseen pitkin työuraa. Isoon joukkoon mahtuu toki niitä, jotka ovat vain läpikulkumatkalla.

Kaupan alalla tämä korostuu, sillä työllistämme vuosittain noin 25 000 alle 25-­vuotiasta. Luku sisältää vakituisten työntekijöidemme lisäksi noin 13 000 kesä­työntekijää, joista monelle olemme ensimmäinen työ­paikka ja kosketus työelämään. Ilman palvelualoja iso osa näistä nuorista jäisi työllistymättä.

Toimittaja Juhani Rekun kolumnissa (MT 2.8.) ruoka­kauppoja tituleerattiin raflaavasti ylijäämäväen työpaikoiksi. Kun isoa, kaikkia suomalaisia koskettavaa myyjien ammattiryhmää leimataan näin, herää tarve puolustaa omiaan.

Toimittaja Reku esittää, että ihminen, joka ei ole kiinnostunut ruuanlaitosta tai osaa leipoa taidokkaasti, ei saisi olla töissä ruokakaupassa.

Mahtavaa, että ruoka herättää intohimoja, mutta harva kuluttaja vaatisi myyjiltä esimerkiksi kokin ammattitutkintoa.

Mitä työ ruokakaupassa oikeasti vaatii? Päivään kuuluu tuotteiden esillepanoa, muuta myymälänhoitoa ja kassatyöskentelyä. Pitää olla tarkka, ripeä ja tehokas. Työ on fyysisesti kuormittavaa.

On oltava järjestelmäosaaja ja tykättävä työstä asiakkaiden parissa. On opeteltava jatkuvasti uutta. Pitää olla läsnä asiakkaille, taitaa kolumnissakin peräänkuulutettu hyvä palvelu ja tietää tuotteista sekä valikoimista. Yhdellä on eri vahvuudet, toisella toiset. Näin syntyy hyviä tiimejä.

Palaute on tervetullutta. Olemme esimerkiksi kuunnelleet tarkkaan niitä toiveita, joita kaupparyhmällemme on esitetty Stockmann Herkun liiketoiminnan ostamiseen liittyen.

Haluamme satsata palveluun, ja tunnistamme koko ajan muitakin kehityskohteita, niitä riittää aina.

Mutta. Meillä ei ole töissä ylijäämä-, vaan todella arvokasta väkeä!

Susa Nikula

henkilöstöjohtaja, SOK

S-ryhmän Henkilöstötyö