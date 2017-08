Ruokaturva keskiöön

Suomen oma elintarvike­tuotanto on turvattava kansallisen turvallisuuden takaamiseksi.

Viimeisimmät uutiset Euroopasta ovat todella huolestuttavia. Kananmunien suurtuottajamaa Hollanti ilmoitti myrkyllisistä kananmunista. Tuholaismyrkkyä oli lapsille jopa erittäin varallisia määriä.

Suomen on tuettava kotimaista lihan, maidon ja viljan tuotantoa niin että maatilat pysyvät elinvoimaisina ja koti­maisuusaste saadaan nousemaan. Meidän suomalaisten on saatava puhdasta kotimaista ruokaa joka tilanteessa, ja sitä on saatava siihen hintaan että kaikki sitä pystyvät hankkimaan.

Ulkomaisille tuotteille pitää luoda sellaiset kriteerit puhtauden ja tuotantotapojen osalta, että kilpailukykymme paranee. Yhteiskunnan päättäjien on vihdoin ymmärrettävä että tukemalla kotimaista tuotantoa selviämme mahdollisista tulevista kriiseistä.

Jos oman maan tuotanto loppuu, olemme muiden armoilla.

Mauri Moilanen

Oulu