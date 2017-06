Saasteet rasittavat Kiinan taloutta

Kiinan nousemiselle maailman ilmastosopimuksen johtovaltioksi löytyy järjellinen selitys. Maa on noussut maailman johtavaksi teollisuus- ja talousmahdiksi.

Tästä se on kuitenkin maksanut kovan hinnan. Suurten kasvukeskusten ilmanlaatu aiheuttaa jo nyt asukkaille monia ongelmia ja heikentää elämänlaatua ja terveyttä jopa pysyvästi. Vähemmälle huomiolle on jäänyt vieläkin mittavampi ongelma – maaperän saastuminen.

Kiina on maailman suurin elintarvikkeiden kasvattaja ja tuottaja. Maan teollisuus, joka on mittasuhteiltaan maailman suurin, on laajentunut kolossaalisiksi keskuksiksi ja uhkaa perinteistä riisin tuotantoa.

Tällainen on esimerkiksi Hunan provinssi, jossa riisinviljelyä uhkaavat suuret metallisulattomat. Ne ovat aiheuttaneet vakavia kasvuongelmia viljelylle ja saastuttaneet alueen maaperää. Riisin on todettu sisältävä 50 prosenttia enemmän kadmiumia ja muita raskasmetalleja kuin ennen teollisuuden tuloa alueelle.

Vuoden 2014 maaperäkartoituksessa erilaiset kemikaalit ja raskasmetallit maaperässä olivat saastuttaneet 16,1 prosenttia maaperästä ja 19,4 prosenttia maanviljelysmaasta. Alue vastaa Meksikon viljelysalueen kokoista maa-aluetta.

Yksi suurimpia saastuttajia on kemianteollisuus, joka päästää suodattamattomina käyttämänsä liuotteet luontoon tiukentuneista määräyksistä huolimatta.

Maanäytteissä on todettu 226 erilaista kemikaalia. Yksi vaarallisimpia on arsenikki, jonka määrä on lisääntynyt 24 prosenttia neljännesvuosisadassa. Maan vesitalous on myös suurissa ongelmissa. Useat viljelysten käyttämät vesilähteet ovat saastuneita.

Suurin osa yhdyskuntajätteistä lasketaan edelleen käsittelemättöminä jokiin ja vesitöihin, josta ne joutuvat eri tavoin ihmisten talouksiin.

Väestön kasvun myötä maan oma ruuan tuotanto on koetuksella. Niinpä maanviljelyksessä joudutaan käyttämään runsain määrin lannoitteita ja kasvinsuojeluaineita, jotka osaltaan ovat kuormittamassa maaperän kuntoa.

Nopea väestön muuttaminen kasvukeskuksiin on pakottanut kaavoittamaan asuntoalueita entisille teollisuusalueille, joiden jäljiltä maaperässä muhii ihmiselle vaarallisia aineita. Yhä useammalla alueella onkin todettu ihmisten sairastuvan erilaisiin hengityselintauteihin.

Maan nopea teollistuminen ja väestön muutto erityisesti maan itäosien kasvukeskuksiin ovat tuoneet mukanaan vakavia ongelmia. Näistä huolestuttavin on niin sanottujen syöpäkylien yleistyminen. Niitä on jo yli 450, ja niissä on todettu tavallista enemmän syöpäsairauksia johtuen maan korkeasta raskasmetallipitoisuudesta.

Maan keskushallinto on herännyt maata koettelevaan vakavaan ongelmaan, joka heikentää ihmisten elinoloja ja terveyttä aiheuttaa myös huomattavia tuotannollisia ja taloudellisia tappioita.

Maan saastumista pyritään suitsemaan muun muassa kymmenkohtaisella toimenpideohjelmalla. Näissä talkoissa Suomella on tuhannen taalan paikka tarjota cleantech-osaamistaan.

Myös puhtaat suomalaiset elintarvikkeet ovat löytämässä paikan kiinalaisten ruokapöydissä. Yhä useampi kiinalainen valitsee Suomen matkakohteekseen ja oppii ymmärtämään puhtaan ja saasteettoman luonnon merkityksen myös tuleville sukupolville. Maailmasta huolehtiminen on meidän yhteinen asia.

Paavo Kajander

Pori