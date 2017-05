Seurakunnan päiväkerho on hyvä vaihtoehto lapselle

Syksyn päiväkerhoihin ilmoittautuminen on parhaillaan menossa. Moni vanhempi miettii, mikä olisi omalle lapselle paras varhaiskasvatuksen muoto. Seurakuntien päiväkerho on hyvä vaihtoehto silloin, kun lapsi ei osallistu kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen.

Vuonna 2016 seurakuntien päiväkerhoissa oli mukana noin 38 000 lasta.

Seurakunnilla on pitkä kokemus päiväkerhotoiminnasta, jota on järjestetty yli 70 vuotta. Vuosien saatossa toiminta on monipuolistunut, vakiintunut ja ammatillistunut.

Päiväkerhojen ohjaajat ovat varhaiskasvatukseen koulutettuja ammattilaisia. Heillä on myös vahvaa varhaiskasvatuksen arvo- ja eettistä osaamista.

Toiminta on suunnitelmallista ja tavoitteellista. Sitä suunnitellaan ja toteutetaan lasta osallistaen, hänen tarpeensa ja elämävaiheensa huomioon ottaen. Yhteistyö perheen kanssa on myös tärkeää. Päiväkerhossa lapsi saa leikkiä, liikkua, tutkia, kokea asioita taiteen kautta ja itseään ilmaisten.

Seurakunnan päiväkerhot kokoontuvat lapsille sopivassa ja turvallisessa tilassa. Kerhokertojen määrä ja kesto voi vaihdella lasten iästä ja seurakunnasta riippuen. Tarkempia tietoja kannattaa kysyä omasta seurakunnasta.

Päiväkerhomaksut ovat pieniä ja paikoin toiminta on maksutonta. Jokaisella ohjaajalla on oma kerhoryhmänsä. Pienet ryhmäkoot mahdollistavat jokaisen lapsen kohtaamisen yksilönä. Tutussa ympäristössä arempikin lapsi voi turvallisesti opetella ryhmässä olemista ja kehittää sosiaalisia taitojaan.

Kirkon varhaiskasvatuksen tavoitteet ovat linjassa varhaiskasvatuslain kymmenen tavoitteen kanssa. Päiväkerhotoiminnassa sitoudutaan yleisiin varhaispedagogisiin tavoitteisiin sekä uuteen Vasuun (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet). Toimintaa ohjaa kristillinen arvopohja ja kokonaisvaltainen ihmiskäsitys.

Uskonto ja siihen liittyvän kasvun tukeminen kuuluvat osana lapsen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Päiväkerhossa tutustutaan kristinuskon keskeisiin sisältöihin, tapoihin ja perinteisiin lapsen ikä ja kokemusmaailma huomioiden. Näin lapsi saa kokemuksia ja aineksia elämänkatsomuksensa rakentamiseen.

Monet vanhemmat kertovatkin tuovansa lapsensa päiväkerhoon siksi, että lapsi saa ryhmätoiminnan lisäksi hyvän pohjan elämälleen.

Raija Ojell

asiantuntija

Jarmo Kokkonen

vs. johtaja

Kirkon kasvatus ja perheasiat, Kirkkohallitus