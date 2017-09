Sirpa, kenen joukoissa seisot?

Kun maitolasisi on kaatunut, nestettä ei saada enää takaisin.

Sirpa Pietikäinen, selityksesi (MT 22.9.) ei ollut uskottava; äänestit meppinä metsä­taloutta ja Suomen etuja vastaan. Kiitos Nils Torvaldsin, kantasi ei mennyt läpi.

Et näytä tuntevan boreaalisen metsän luonnonmukaista häiriödynamiikkaa.

Hiilidioksidi sitoutuu puustoon hakkuun jälkeen tehokkaasti jo 5–10 vuoden iästä alkaen suurimmassa osassa maatamme. Vanhassa metsässä laho ja muut tuhot lopettavat sitomisen. Siksi metsiä ei voi kasvattaa hiilinieluksi loputtomasti.

Metsätaloudessamme estetään suuret metsäpalot, joissa hiiltä pääsee ilmaan hallitsemattomasti. Useimmissa muissa maissa näin ei ole.

Hyvin hoidetut metsät ovat luonnonmetsiä tehokkaampia hiilen sitojia. Nykymetsissä on verrattomasti enemmän puustoa kuin sata vuotta sitten.

Kansallisista metsävaroistamme on maailman parhaat ja luotettavimmat tiedot. Siksi on ikävää, että osa omista mepeistämme, sinä Sirpa Pietikäinen yhtenä heistä, et tunne niitä.

Simo Hannelius

metsänhoitaja

Kauniainen