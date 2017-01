Suojelu sosialisoi metsän tuottoja

Olen viime aikoina ihmeissäni seurannut metsien hyödyntämiskeskustelua tiedotusvälineistä.

Itse 1960–90-luvuilla metsäammatissa toimineena en voi ymmärtää, ettei silloisten organisaatioiden tehokkaan toiminnan tulos, Suomen metsien vuotuisen tuoton kohottaminen 55 miljoonasta kuutiometristä 110 miljoonaan kuutiometriin, ole saanut juuri mitään huomiota.

Edellä mainittu mahdollistaa nyt metsien kasvavan hyödyntämisen.

Uuden metsälain ja seuranneen sertifiointikriteeristön mukaan on ilmeistä, että luonnonsuojelun varjolla ”sosialisoidaan” osa metsien tuotosta. Kun esimerkiksi noudatetaan määräystä jättöpuista kaavamaisesti, on ilmeistä, että jätetään puuryhmiä tuulen kaadettaviksi, jolloin siltä osin tuotto on käytännössä menetetty.

Metsäntuottajien etujärjestö on alistuneena muoti-ilmiöön ollut kovin hiljaa, mutta toivottavasti voimistaa äänensä, ja metsälaki voidaan korjata.

Arvi Yli-Perttula

metsäteknikko emeritus

Nakkila