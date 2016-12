Suomi elää tuuli- voiman hurmiossa

On tosiaan paikallaan selvittää tuulivoimaloiden vaikutuksia. Nythän tuntuu, että suuri osa suomalaisia elää jossain tuulivoimahurmiossa.

Hurmiossa tuulivoima on turvallista ja melkein ilmaista energiaa. Voimaloista halutaan rakentaa suuria tuulipuistoja, jotka ovat näyttäviä, mutta eivät tuota kovinkaan paljon sähköä.

Mutta entäs sitten, jos jonakin päivänä huomataan, että eihän niillä maailmaa pelastetakaan ja niistä löytyy jotain suuria haittavaikutuksia? Kenen on vastuu sitten? Jääkö sen myllyn poistaminen maanomistajan vastuulle? Kustannukset voimalan purkamisesta ovat suuret.

Myös se, että voimalat ovat tuontitavaraa, on hyvin suuri miinus, joka lisää vaihtotaseen alijäämää. Meillä tehdään hienoja suuria laivoja ja junia ja raitiovainuja, mutta aivan liian usein kuulee, että jostain satamasta on lähtenyt suuri rekkakuljetus johonkin päin Suomea johon on rakenteilla tuulivoimaloita.

Sitten kun jonakin päivänä valtion tuki lakkaa noille voimaloille, jääkö niistä vain isot luurangot muistoksi siitä suuresta hurmiosta?

Ville Ruotsalainen

Oulu