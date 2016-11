Susilaumatko vähentyneet?

Luonnonvarakeskus Luke uutisoi, että susilaumojen määrä on vähentynyt koko Suomessa, ja tämän vuoksi maa- ja metsätalousministeriö aikoo muuttaa suden pyyntilupien myöntämiskäytäntöjä. Luken arviolla on vaikutusta tulevan kannanhoidollisen metsästyksen pyyntilupamäärään.

Luken arvio vielä helmikuussa oli, että Suomessa on 37–39 susilaumaa. Lokakuun arvioksi susilaumojen lukumäärä on kuitenkin laskenut 23–28:een, joista esimerkiksi pahimmalla susitihentymäalueella Pohjois-Karjalassa asustaisi 12 laumaa.

Tämä on varsin erikoista tietoa, kun samaan aikaan Pohjois-Karjalan petoyhdyshenkilöt sekä Riistakeskus arvioivat maakunnassa olevan 17 laumaa, joista kymmenessä on tehty myös pentuhavaintoja. Havainnot ovat pääosin riistakamerahavaintoja.

Luken havainnot perustuvat ilmeisesti maastokäyntien lisäksi Tassu-suurpetohavaintojärjestelmään ja sen tulkintaan. Vuoden 2015 alusta lokakuun loppuun Tassu-järjestelmään kirjattiin kuitenkin Pohjois-Karjalassa 1 356 havaintoa sudesta. Näistä alle sadan metrin päässä talosta kävi 188 sutta.

Tänä vuonna samana aikana merkintöjä on tullut 2 698, joista pihasusien osuus on 462. Määrät ovat siis kaksinkertaistuneet edellisvuodesta, vaikka kannanhoidollista sudenmetsästystä on harjoitettu kaksi vuotta. Havainnot ovat samanlaisia myös muualla Suomen susialueilla.

On selvää, että Luken kanta-arvio susista vaarantaa suden kannanhoitosuunnitelman onnistumisen jatkossa, koska Luke tarvitsee myös petoyhdysmiesten yhteistyötä. Yhä useampi petoyhdysmies lopettaa havaintojen kirjaamisen koska katsoo, ettei hänen havainnoillaan ole mitään merkitystä tai niitä vähätellään.

Kari Kulmala

kansanedustaja (ps.)

maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen