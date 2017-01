Tappaako skandinaavinen maitoherruus suomalaisen tuotannon?

Eikö EU olekaan maitomarkkinoilla yhteismarkkina-alue? Onko EU:ssa alueita, joissa käsitellään yrityksiä markkinakilpailun osalta eri tavalla?

Eikö EU:n pitäisi olla yksi ja yhteinen kilpailukenttä sen alueella toimivien yritysten kesken? Eikö hallitseva markkina­-asema EU:ssa määräydykään koko markkina­alueen puitteissa? Pilkkoutuuko alue suurten toimijoiden tarkoituksia, tarpeita ja tavoitteita vastaaviksi, kuten nyt näyttää käyvän?

Tokko EU:n alueella toimivia yrityksiä verratakaan keskenään koko alueella vallitsevaan voimatasapainoon?

Miten Valio voi olla hallitsevassa markkina asemassa EU:ssa kuusi kertaa suurempaan ylikansalliseen Arlaan nähden? Aikovatko viranomaiset huolehtia siitä, että suomalaisten maidontuottajien yli 100 vuotta toiminut ja koko kansan ravitsemuksen menneiden vuosien tärkein tukijalka lyödään polvilleen?

Meneekö siinä satavuotinen osaaminen niin meijeriteollisuuden kuin alkutuotannon osalta nurin? Kannattaako se?

Valio on maidon tuottajana nykysääntöjen mukaan Arlan torppari. Jos Arla ei omilta tuottajiltaan saa riittävästi maitoa, Valio on velvoitettu toimittamaan se Arlalle. Siis Valio vastaa maidon ylituotanto­-ongelmista, josta Arlan ei tarvitse vastata.

Mitä tapahtuu pitkässä juoksussa, kun valiolainen maidontuotanto on saatu polvilleen? Joko maan hallituksessa, maa- ja metsätalousministe­riössä, elinkeinoministeriössä ja valtiovarainministeriössä on varauduttu ”Kuusankoski”-ilmiöön, jossa paperitehtaan toiminnan loputtua teollisuuspaikkakunta nimettiin valtion erityistukialueeksi?

Saako Valio ja sen 8 200 maidontuottajaa saman kohtelun jouduttuaan lopettamaan tuotantonsa EU:n ja sen epäreilujen kilpailusäännösten takia? Tähän joka tapauksessa ollaan menossa, sellaista vauhtia navetan ovia lyödään tässä maassa säppiin.

Kovin harva tullee ajatelleeksi, mitä on, kun työaika on ympäri vuoden 24/7 ja koko ajan elinkeinoa ajetaan niin kaupalliselta kuin määräyspuoleltakin ahtaammalle. Paljonko suomalaiselle maidontuottajalle maksetaan maidosta sen jälkeen, kun Valio on saatu nurin ja maito toimitetaan Arlalle?

Nyt vielä Suomessa maidosta maksetaan niin valiolaisille kuin muillekin tuottajille noin 0,36 euroa litralta. Tanskassa tuottaja saa noin 0,26 euroa litralta, kun siellä Arlalla on maidon oston suhteen hallitseva markkina asema. Niin, siitähän EU:ssa tuskin ollaankaan huolissaan.

Tanskan tuotantokustannukset tosin ovat erilaiset kuin Suomessa. Sitten, kun maitoteollisuus keskittyy ylikansalliselle toimijalle, suomalaisen maitotilallisen tilipussiin tulee tanskalainen tili. Tätä se teettää, kun ollaan skandinaavisen maitoherruuden puristuksessa.

Yksi hyvä puoli tässä varmaan on. Kuluttajan ei tarvitse olla huolissaan, maidon hintakehitys tulee taatusti olemaan hänelle myönteinen.

Lauri Jokinen

Karstula