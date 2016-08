Tuotteen raaka-­aineen alkuperä esiin

Ranska sai tahtonsa läpi ja luvan kokeilla maito- ja lihatuotteilla pakollista alkuperämerkintää. Joukko muita EU-jäsenmaita on lähtenyt samaan kelkkaan. Suomen toivoisi olevan asiassa mukana kärkikaartissa. Kyse on määräaikaisesta pilottihankkeesta. Säädöksiä on mahdollista testata käytännössä parin vuoden ajan.

Tiettävästi ranskalaisista maitotuotteista on jatkossa löydyttävä sen maan täsmällinen nimi, josta maito on peräisin, jos kaikki tuotteessa käytetty maito on peräisin yhdestä EU-maasta. Jos taas maito­raaka-aine on useasta EU-maata, merkintänä on EU tai jos maito tulee unionin ulkopuolelta, lukee paketissa Ei-EU.

Vastaavan kaltainen merkintä maidon alkuperästä pitäisi saada suomalaisten maito­tuotteiden pakkauksiin. Aivan yön yli se ei toki tapahdu. Kohtuullista ja tarpeen on varata tuotteiden valmistajille määräaika päivittää pakkausmateriaalien tekstit. Realistinen tavoite voisi olla, että ensi vuoden kuluessa tapahtuisi se, että kuluttaja voisi tuotetta ostos­koriin poimiessaan aina pakkausmerkinnästä varmistaa, että tuote on valmistettu Suomessa lypsetystä maidosta.

Entä jos tuotteesta ei löydy merkintää siinä käytetyn maitoraaka-aineen alkuperämaasta? Tällaisiinkin tuotteisiin kuluttaja edelleen törmäisi alkuperämerkinnät vaativien säädösten voimaantultua. Näin siksi, että tässä vaiheessa komissio sallii jäsenmaiden ottaa pakolliset merkinnät käyttöön tuotteissa, jotka valmistetaan merkintäkokeiluun mukaan lähtevässä jäsenmaassa. Mutta informaatioarvonsa on puuttuvallakin merkinnällä. Puuttuva alkuperämaamerkintä varmistaisi kuluttajalle tuotteen olevan muualla kuin Suomessa valmistettu.

Toisinaan supisuomalaiselta vaikuttavan etiketin tai pakkausmerkinnän takaa saattaa löytyä hyvinkin yllättävä tai eksoottinen raaka-aineen kotimaa.

Pakkausten tuoteinformaatiossa on parannettavaa tällä kohtaa. Koska alkuperä­ merkinnät eivät ole pakollisia EU:n laajuisesti eivätkä jäsenmaissa kokeilussa olevat merkintätavatkaan keskenään yhteneviä, on pilottihankkeelle helppo hymähtää. Toisaalta, nyt sallittu kokeilu voi lyhentää loikkaa siihen, että alkuperämerkinnät tulevaisuudessa vaadittaisiin kaikilta. Siksi askel olisi tärkeää ottaa. Viipymättä.