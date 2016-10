Turvevarat joutokäytössä

Geologian tutkimuskeskus on kartoittanut Suomen turve­varat. Käyttökelpoista suoalaa on 1,2 miljoonaa hehtaaria. Turvetta siinä on 30 miljardia kuutiometriä.

Turvemäärän energiasisältö on 13 000 twh. Tämä vastaa 1 100 miljoonaa tonnia öljyä.

Soillamme makaa ottajaansa odottamassa kaksi kertaa suurempi energiamäärä verrattuna Pohjanmeren tunnettuihin öljyvaroihin.

Turpeen käyttö meillä on pudonnut vuodesta 2011 lähtien puoleen. Turpeen käyttö vähenee.

Valtavien varantojen hyödyntäminen käy punavihreässä puristuksessa entistä hankalammaksi. Turpeenkäytön tutkimus on jäissä, se häviää jatkuvasti muille trendikkäämmille suunnille.

Norja on rikastunut öljyvaroillaan. Meidän öljyvaramme makaa hyödyttömänä soilla ottajaansa odottamassa. Suojeluaatteen hinta tulee kalliiksi.

Onko meillä vara jättää soilla makaava mahdollisuus käyttämättä poliittisen pelin jalkoihin? Turvetuotannon antamat työtilaisuudet olisivat kullanarvoisia syrjäisille alueille.

Matti Nikkilä

Liminka