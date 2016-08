Tutkimus tukee Kollajan altaan rakentamista

Niin maan hallituksen, opposition, elinkeinoelämän kuin kaikkien yhteiskunnallisten vaikuttajatahojen kautta ollaan yksimielisiä siitä, että maa tarvitsee kipeästi uusia työllistämismahdollisuuksia, uusia investointeja ja saman­aikaisesti vähemmän vero­varoin tuettavia tukitoimia.

Meillä Pudasjärven kaupungin alueella on merkittävä hanke, jota on mietitty, suunni­teltu, tutkittu, harkittu ja monenlaisten asioiden osalta selvitelty yli 30 vuoden ajan.

Nyt on aika tullut antaa hallituksen sellainen päätös asian lainsäädäntöön liittyen, että Kollajan-altaan ja siihen liittyvän vesivoimalan rakenta­miseen annetaan lainsäädännön osalta mahdollisuus ja viedä asiaa eteenpäin.

Kollaja-hankkeeseen liittyen on tutkittu lähes kaikki mahdollinen alueen luonnossa olevien elävien ja elottomienkin luontokappaleiden osalta.

On tutkittu ja havainnollistettu vesien virtaama kesällä ja talvella niin jokiuomassa kuin myös tulevalla allasalueella, kalojen kulku, kutu- ja lepo­paikat koskissa ja suvanteissa.

On tutkittu Pudasjärven suistoalueen erilaisten kasvattien, kääpien, koppanoiden, hännällisten ja hännättömien, pajujen, jäkälien ja sammaleiden asumapaikat ja niiden vaatimat vedenkorkeudet niin tulva- kuin kuivina kausina.

On selvitetty hankkeen vaikutus Kurenalan taajaman huipputulviin. On tutkittu seurantalaitteilla allasalueen porojen liikkumiset vasomis­ajasta kesälaitumille aina syksyn kiimaan.

Kaikki tutkimustulokset osoittavat, että hanke voidaan toteuttaa alueen, elinkeinoja ja luonnon eläin- ja eliökuntaa vaarantamatta, sekä yleensä luontoarvoja kunnioittaen.

On tutkittu hankeen sosiaaliset, taloudelliset ja työllisyysvaikutukset paikallisesti ja alueellisesti. On mallinnettu ja tutkittu hankkeen vaikutus maisemaan, vesistöjen rakenteeseen ja ympäristöön.

On esitetty laskelmat hankkeen vaikutuksesta energiantuotannon osalta, sitä mikä sen vaikutus on koko suomalaisen energiatuotannon ketjussa ja mikä on sen vaikutus valtakunnan energiaturvallisuuden hallintaan. On osallistettu paikalliset ja alueelliset yhteistyötahot eri vaiheissa.

Kaikki tämä on esitelty Pudasjärven kaupungin valtuustolle. Valtuusto antoi hankkeelle myönteisen kannan, sillä valtakirjalla, jonka pudasjärven kuntalaiset ovat antaneet. Eli kaikkinensa paketin pitäisi olla valmis myönteiseen päätökseen vietäväksi myös poliittisen eliitin taholta.

Palaan vielä alkuun. Suomen valtiontalouden tilan, sen pahimman syöpäläisen, työttömyyden, sekä velkaantumisen tuomien uhkakuvien perusteella toivon, että maan hallitus yhdessä eduskunnan kanssa ottaisi ennakkoluulottoman otteen Suomen kuntoon saattamiseksi.

Kollaja-hankeen mahdollistaminen olisi merkittävä avaus uudenlaiseen ja ennakkoluulottomaan asiakokonaisuuksien valmisteluun ja päätöksentekoon.

Tämä 150 miljoonan euron investointi sekä kymmenien miljoonien kerrannais­vaikutukset alueelle ei tarvitse velkaverovaroja.

Kaikki tämä toisi töitä sadoille ihmisille kymmeneksi vuodeksi.

Arvoisat kansanedustajat. Ottakaa asia vakavasti. Ottakaa vähintään yhtä vakavasti tämä asia, kuin olette viime aikoina valistaneet kansalaisille lamatietoisuutta, valtion velkaantumista ja työllistämisen haasteista.

Nyt tarvitaan vain myönteistä asennetta ja järkeviä päätöksiä.

Pudasjärvi