Tuulivoima pitää sähkönhinnan korkealla

Lehdessänne (MT 26.10.) uutisoitiin ST1:n Mika Anttosen mielipiteenä, että tuulivoima olisi romahduttanut sähkön hinnan ja että tuki tuulivoimalle on ollut erittäin järkevää ja että sähkö on nyt 20 senttiä (pitää olla 2 senttiä kilowattitunnilta tai 20 euroa megawattitunnilta) halvempaa megawattitunnilta kaikille kuluttajille, kuin ennen tuulivoiman tukia.

Totuus on kuitenkin aivan toisenlainen. Tuulivoiman parin prosentin osuudella Suomen sähköntuotannossa ei ole mitään tekemistä sähkön pörssihinnan muodostumiseen. Sähkön hinnan laskun syynä on ollut kivihiilen ja öljyn hinnan romahdus.

Muita hintaan vaikuttavia tekijöitä ovat vesivoiman saatavuus, päästöoikeuksien hintakehitys ja yleinen talouskehitys. Myös markkinoille tulleet energiaa säästävät teknologiat ja laitteet ovat hillinneet sähkön kulutuksen kasvua ja osaltaan pienentäneet sähkön kysyntää, millä on sähkön hintaan alentava vaikutus.

Vaikka sähkön hinta on laskenut, niin tuulivoiman johdosta kuluttajien sähkölasku ei ole suinkaan pienentynyt aikana, jolloin Suomeen on rakennettu tuulivoimaa tukien avulla. Tänä aikana on sähkövero nimittäin noussut yli 250 prosenttia ja sähkönsiirtomaksut ovat nousseet räjähdysmäisesti.

Verorahojahan tarvitaan tukien maksuun, ja jokainen tuulivoimala tarvitsee kilometreittäin uusia siirtolinjoja, joiden rakentamisen sähkön kuluttajat maksavat.

Tuuliwatin Jari Suominen kommentoi niin sanottua Mankala-periaatetta, joka on perua yli 50 vuoden takaa, eikä ole enää sopivaa erityisesti epäeettisessä tuulivoimatuotannossa, jota tuetaan käsittämättömällä tavalla. Tällä järjestelyllä voidaan piilotella sähkön kuluttajien verorahoilla tehtyjä voittoja ja osinkoja sekä salata tällaisten yritysten veronmaksua.

Hannu Heinonen

metsänhoitaja

Tammijärvi, Luhanka