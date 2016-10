Tuulivoiman haitoissa uskottava ihmisten kokemuksiin

Tuulivoima-ala on selvästi huolestunut kansalle jaetusta inframeluinfosta. Tämä näkyy epätoivoisina viittauksina Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Työterveyslaitoksen keräämiin vanhoihin aineistoihin, joissa käytettiin 0,6–1,5 megawatin pikku­voimaloita. Ongelmia ei juurikaan tällöin havaittu.

Suomeen rakennetaan pelkästään massiivisia teollisen kokoluokan 3–5 megawatin jättituulivoimaloita tutkimatta lainkaan inframelun vaikutuksia ihmisiin ja eläimiin.

Tuulivoima-ala jankuttaa joidenkin tiedemiesten keksimää ylevää uusiosananpartta, kun ei muuta vastausta enää kykene antamaan: laajan tiedeyhteisön mukaan infraääni ei ole haitallista, mikäli se ei ole kuultavissa.

Tämä edellä lausuttu aiheuttaa suoranaista huvittuneisuutta. Se lienee enemmän tarkoitettu vitsiksi? Kun infraääni ei kerran ole kuuloaistilla kuultavissa, miten se voisi muuttua kuultavaksi?

Aikanaan radioaktiivisuutta pidettiin hyvänä asiana, käytettiinhän sitä esimerkiksi hammastahnoissa. Jossain vaiheessa joku lopulta asetti radiumin aiheuttaman säteilyn terveellisyyden ja haitattomuuden julkisesti kyseen­alaiseksi.

Tämäkin tapahtui sen seurauksena, että säteilyn piirissä olleet sairastuivat ja kuolivat. Eiväthän hekään sairastuneet heti.

Silloinkin varmasti nousi esiin vastustusta, ja joku saattoi lausua: Laajan tiedeyhteisön mukaan radioaktiivinen säteily ei ole haitallista, mikäli se ei ole kuultavissa ja nähtävissä.

Mikäli huonossa kunnossa oleva ihminen kertoo olevansa nälkäinen, janoinen ja sairas, ei se tiedeyhteisön ajatuskulun mukaisesti ilmeisesti merkitse, että hän olisi sairas ja hänellä olisi oikeasti nälkä ja jano. Näin siksi, että nälkää ja janoa ei ole todettu tieteellisin tutkimuksin.

Lisäksi nälkäisen kielteinen asenne vaikuttaa hänen mielipiteeseensä onnellisesta olotilasta. Tiedeyhteisö ei näytä arvostavan ihmisten omia, ongelmia todentavia kokemuksia.

Tuulivoimasta on tehty uusiutuvan energian brändi, ja sillä on poliittistaloudelliset sidokset lähes kaikkiin puolueisiin. Siksi virheen myöntäminen on poliitikoille niin vaikeaa. Virheen tunnustaessaan he myöntäisivät kansalle, että eivät ole ottaneet asiasta selvää ja ovat näin epäonnistuneet tehtävässään kansan­edustajina.

Infrainfluenssa on täällä ja se on herkästi tarttuvaa. Itämisaika alle kymmenen kilometrin etäisyydellä vaihtelee voimakkaasti etäisyydestä riippuen.

Lääkitystä ei ole olemassa eikä siedätyshoito onnistu. Ainoa keino on poistua pysyvästi altistavalta alueelta tai poistaa altistava tekijä.

Tuomo Kangas

Kaskinen