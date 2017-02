TV aiheuttaa väkivaltaa

Nykyajan tv-uutisia on vaikeaa katsoa. Sota on arkipäivää ja lasten ja sorrettujen kärsimysten kuvaaminen on nykyaikaisten uutistoimitusten käsitys tosi-tv:stä.

Ahdistumme meitä ympäröivästä väkivallasta, ja herkimmät meistä voivat pahoin. Ja joillekin uutistoimituksille sotauutiset eivät ole tarpeeksi. Tappamisen jatkoksi varsinkin aamu-uutisissa näemme miten ulkomaille muuttaneet siirtotyöläisemme tienaavat rahaa mätkimällä toisiaan mailalla ja tuuppimalla.

Euroopassa tapahtuneet terroriteot lisäävät turvattomuuden tunnettamme. Lontoo, Pariisi, Nizza, Berliini. Terroristihyökkäyksissä kuolleet ovat maksaneet kalliin hinnan Euroopan avoimuudesta ja solidaarisuudesta.

Väkivallan ihannointi on Suomessakin rohkaissut monia järjettömiin rikoksiin. Kaduilla kuolee umpimähkään valittuja uhreja kiväärin luoteihin. Nakkijonon turpiinveto on muodostunut normiksi. Eteisissä oma takki laitetaan naulaan, jossa on jo jonkun toisen takki.

Uskoisin, että pahiten mieltämme jäytävät kuitenkin tv:n kokkiohjelmat. Keittiöiden kurjuutta kuvaavat ohjelmien nimet kuten kauhukeittiö, kokkien sota tai kädettömät kokit.

Jatkuva mässyttelyyn houkuttelu, kuolleen lihan viiltely ja kiireen ihannointi saavat meidät tolaltamme. Kaurapuuro–lihasoosi–makaroonilaatikkolinjamme asetetaan kyseenalaiseksi, ja tunnemme tulleemme perusteellisesti häirityksi. Kärsimystä ei vähennä kikkakokkien ylimielisyys, tatuoidut käsivarret tai kylmäkiskoinen katse.

Tätä ei enää kestä. Voitaisiinko kokkiohjelmat siirtää kokonaan maksutelkkarien puolelle?

Urpo Lehtimäki

Naantali