Uusi nimi yrittäjälle

Sana yrittäjä pitäisi korvata jollain myönteisemmällä sanalla, sillä sanaan yrittäjä tai yritys sisältyy lupaus mahdollisesta epäonnistumisesta. Yrittäjä yrittää, muttei välttämättä onnistu pitämään yritystään pinnalla.

On myös alentavaa sanoa vuosia firmaansa pyörittäneestä ihmisestä, että hän on yrittäjä, toiminta on jo sen verran vakiintunutta.

Uskon, että nimitys yrittäjä liiketoimintaa harjoittavista ihmisistä saattaa toiminnan aloittamista miettivistä osan saada epäröimään.

Vaihtaako työttömän kapea mutta varma leipä liiketoiminnan epävarmaan ja byrokratialla säädeltyyn rahantuloon?

Liiketoiminnalla itsensä elättävät ovat yhteiskunnassa lapsipuolen asemassa; pientä toimintaa tekevä ei aina saa tuloja, mutta on paljolti yhteiskunnan tukiverkkojen ulkopuolella.

Esitän yrittäjä-sanan tilalla käytettäväksi sanaa omistaja, ja sanan yritys voi korvata esimerkiksi sanalla liike. Eli tähän tyyliin: yrittäjän uusi nimitys olisi omistaja tai liikkeenomistaja, maatalousyrittäjä vaikkapa maatilanomistaja, taksiyrittäjä olisi taksinomistaja jne.

Sana omistaja herättää useimmissa myönteisiä mielikuvia, joka on kelvannut jopa osuusliikkeelle ja olisi omiaan kannustamaan nuoria ja työttömiä itsensä työllistämiseen. Pienfirmoilla eli pienomistajilla Suomi saadaan nousuun ja työttömyys laskemaan, siksi on aiheellista poistaa yrittämisen kielteiset nimitykset.

Esa Paloniemi

Kellon Kiviniemi