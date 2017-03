Vaalitko puhdasta ruokaa?

Kotimaisten elintarvikkeiden arvostus on syystäkin korkealla. Suomalaiset tiedostavat, että kotimainen ruoka on puhdasta ja turvallista. Et syö tietämättäsi antibiootteja tai muita lääkejäämiä.

Ruokaostoksensa itse tekevä voi valita kotimaisen vaihtoehdon, mutta entä lapsemme ja vanhuksemme? Heidän puolestaan päätät sinä. Vaikuttaa voi äänestämällä kuntavaaleissa ehdokkaita, jotka sitoutuvat muuttamaan kotikuntansa elintarvikehankinnat kotimaisiksi niiltä osin kuin se on mahdollista.

Muutamat kunnat Suomessa ovat tämän vastuullisen päätöksen jo tehneetkin. Pidetään huolta siitä, että loput tekevät sen viimeistään vaalien jälkeen.

Haastakaa ehdokkaitanne ja varmistakaa heidän kantansa asiaan. Kotimaisen ruuan käyttö kunnallisissa palveluissa parantaa ruokaturvallisuuttamme sekä tukee osaltaan koko maalle tärkeää elintarvikeketjun kannattavuutta.

Ari Perälä

Kenttäpäällikkö

MTK-Etelä-Pohjanmaa