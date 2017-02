Suomen Luonnonsuojeluliiton edustajat vaativat (MT 22.2.) ettei muun muassa elykeskusten valitusoikeutta kuntien kaavoituspäätöksistä saa rajoittaa. Kirjoituksen mukaan elyt menestyvät valituksissaan ”erittäin hyvin”.

Miten tämä menestys on määritelty ja mitattu jäi esittämättä. Voisiko Suomen Luonnonsuojeluliitto nyt esittää jonkun ulkopuolisen tahon laatiman selvityksen siitä, kuinka moni ely-keskuksen tekemä valitus esimerkiksi viimeisen viiden vuoden aikana on johtanut alemman viranomaisen tekemän päätöksen kumoamiseen tai mikä on Suomen Luonnonsuojeluliiton tai sen jäsenyhdistyksen tekemien valitusten vastaava onnistumisprosentti?

Lisäksi olisi hyvä saada luettavaksi jonkun ulkopuolisen tekemä selvitys siitä, ovatko nämä valitusprosessit viivästyttäneet niitä hankkeita, mihin ne ovat kohdistuneet. Onko jäänyt työpaikkoja syntymättä?

Tero Rantanen

VT, Järvenpää