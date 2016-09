Valkoposkihanhille saa myös lupia

Esa Härmälä oli pettynyt valkoposkihaastattelustani (MT 16.9.). Koska lehteen mahtuu aina vain pieni osa kerrotusta, pieni täydennys on paikallaan.

Kyllä Suomessakin on mahdollista saada valkoposkihanhen rauhoituksesta poikkeuslupia. Niitä on annettu esimerkiksi Helsingin Suomenlinnaan ja Harakkaan. Ei lakiin ole poikkeuslupapykäliä turhaan kirjoitettu. Kyllä tappaakin saa, jos ongelma on polttava eikä muita ratkaisuja ole.

Toisaalta tappamiselle on yleensä parempi vaihtoehto. Hanhet voi hätistää esimerkiksi syyspellolta vaikkapa kävelemällä tai traktorilla. Samalla tavalla esimerkiksi merimetson tai harmaahaikaran saa säikyttää pois kalanviljelyaltaalta ja niin edelleen. Siihen ei tarvitse haulikkoa eikä poikkeuslupaa.

Olen itse maalta kotoisin sekä maaseudun ja luonnon puolella niin kauan kuin henki pihisee. Minusta ongelmiin kannattaa etsiä yhdessä käytännön ratkaisuja eikä vaalia vanhentuneita teoreettisia vastakkainasetteluja. Yhdessä pienet asiat kasvavat.