Valmistuminen on tie kohti parempaa tulevaisuutta

Maailmalla kuhisee, ja luemme entistä hurjempia tarinoita tulevaisuudesta. Poliittinen päättäväisyys ja päättämättömyys ovat enemmän kuin sekavaa. Luottamus on out. On vaihtoehtotodellisuutta ja trollausta. Valheen tultua ilmi sitä ei tunnusteta, vaan hyökätään entistä kovemmin vastaan.

Kuka ottaa selvää, miten asiat oikeasti ovat?

Tietoa on enemmän kuin muille jakaa ja sitä tehdä entistä enemmän. Moni ei lue enää lehtiä ja kirjojen lukeminen on entistä harvinaisempaa. Strategisesti ihmisiä on helpompi ohjata kuin koskaan ennen, ja valitettavasti kovat vaikuttimet ja häikäilemättömyys ovat suuressa arvossa.

Talous näyttelee suurta osaa elämässämme, halusimme tai emme. Vakaus, rauha ja ennustettavuus ovat taloudelle tärkeitä arvoja. On nähtävä tulevaisuuteen, uskallettava investoida, otettava vastuu ja tehtävä lujasti töitä. Tätä arvopohjaa soisin olevan yhä entistä enemmän. Viihteen merkitystä ei tulisi enää lisätä, sillä arkea paetaan jo nytkin liikaa.

Nuorissa on tulevaisuus, kuten sanotaan. Paras tae nuorille on valmistua ja sitä kautta hankkia osaaminen. Sen pohjalta on hyvä reitti työllistymiseen tai oman yrityksen perustamiseen. Ennen kaikkea valmistuminen antaa varmuuden myös siitä, miten tietoon tulee suhtautua ja sitä käsitellä. Kriittinen näkökulma on tärkeää, mutta avoimuus ja uuden kokeileminen pitää säilyttää korkealla.

Nykymaailmassa on helppoa voivotella, että kaikki asiat ovat huonosti ja ennen kaikki oli paremmin. Totuuden nimissä maailma ei ole kuitenkaan mustavalkoinen. Oma ajattelutapamme vaikuttaa lopputulokseen, enemmän kuin arvaammekaan.

Mauno Koiviston sanoin: "Ellemme varmuudella tiedä, kuinka tulee käymään, olettakaamme, että kaikki käy hyvin."

Onnea valmistuneet nuoret ja parempi tulevaisuus.

Marko Hoikkaniemi

Oulu