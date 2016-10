Vanhuspalvelulain vaatimukset jäävät toteutumatta

Miten käy maamme vanhuksille nyt ja tulevina vuosina? Tämä huolestuttaa vanhusten­hoidossa työskenteleviä hoitajia. Huoli vain kasvaa, kun hallitus on päättänyt pienentää henkilöstön määrää vanhustenhoidossa.

Hallituksen tarkoitus on keventää kuntien kustannuksia, mutta samalla se vaarantaa kansalaisten perusoikeuksien toteutumisen. Suunnitelma estää myös vanhuspalvelulain toteuttamisen. Palvelujen laatua ei pystytä turvaamaan.

Vanhuspalvelulain 4. luvun (Palvelujen laadun varmistaminen) 20 §:ssä sanotaan: Toimintayksikössä on oltava henkilöstö, jonka määrä, koulutus ja tehtävärakenne vastaavat toimintayksikön palveluja saavien iäkkäiden henkilöiden määrää ja heidän toimintakykynsä edellyttämää palvelun tarvetta ja joka turvaa heille laadukkaat palvelut.

Jos toimintayksikön tiloissa hoidettavana olevan iäkkään henkilön toimintakyky on alentunut siten, että hän tarvitsee huolenpitoa vuoro­kaudenajasta riippumatta, toimintayksikössä on oltava riittävästi henkilöstöä kaikkina vuorokaudenaikoina.

Lukuisat asiantuntijat ovat vahvistaneet, että 0,4:n mitoituksella ei pystytä täyttämään näitä lain vaatimuksia. Kysymys ei varmastikaan ole tiedon puutteesta, vaan tietoisesta palvelujen alasajosta.

SuPeriin tulleet yhteydenotot liittyen henkilöstöresurssien riittämättömyyteen ovat moninkertaistuneet tämän vuoden aikana. Viesti on kaikissa sama: henkilöstömäärää tullaan pienentämään huomioimatta asiakkaiden tarpeita. Tai sitä on jo pienennetty.

Syykin on sama: kunnissa säästöt ja yrityksissä kannattavuus. Henkilöstömenot ylittävät valmiiksi alibudjetoidun talousarvion. Vaihtoehtoisesti yksityisellä kuukausinäkymä näyttää punaista, mikä tarkoittaa että menoja on enemmän kuin tuloja. Yhteistä on myös, että kaikissa yksiköissä, yrityksissä ja kunnissa, joista SuPeriin tulee yhteydenottoja, myös sairauspoissaolot ovat lisääntyneet. Ei ole vaikeaa päätellä, että nämä liittyvät tiiviisti yhteen.

Maan hallituksen on annettava edellytykset hyvälle vanhustenhoidolle. Lainsäädännön ja suositusten on turvattava edellytykset hyvälle hoidolle, eikä suosituksia henkilöstömitoituksista saa heikentää. Päinvastoin, nykyisessä tilanteessa niitä tulisi nostaa. 0,4:n mitoituksella voidaan tarjota vanhukselle sänkypaikka ja ruoka, ei muuta.

Hoitajien työtehtäviin kuuluu monin paikoin nykyisin myös avustavia tehtäviä, esimerkiksi siivous, ruoanlaitto ja pyykkäys. Vaikka mitoitus olisi tässä tilanteessa 0,6, se ei välttämättä riitä hyvän hoidon toteuttamiseen.

Huolestuttavaa on, että yleisessä keskustelussa hoitajia syytetään heikosta vanhustenhoidosta. Päättäjät eivät kanna vastuutaan tilanteesta. Tämä osoittaa suurta selkärangattomuutta, eikä auta viemään vanhusten­hoitoa sille kuuluvalle tasolle. Vanhustenhoidossa työsken­televät hoitajat haluavat tehdä vanhusta kunnioittavaa ja laadukasta hoitotyötä. Hoitajille on annettava siihen mahdollisuus.

Silja Paavola

puheenjohtaja

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer