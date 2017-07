Vanhustenhoidossa noudatettava lakia

Uusi laatusuositusluonnos hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palveluiden parantamiseksi ohjaa henkilökunnan määrää vanhusten ympärivuorokautisessa hoidossa.

Eduskunta päätti vuonna 2016, että minimihoitajamitoitus pysyy tasolla 0,5. Nyt annettu laatusuositusluonnos laskee tuohon lukuun mukaan myös muut kuin koulutetun hoitohenkilökunnan.

Tämä tarkoittaa hoidon tason laskua. Sekä sosiaalihuolto- että vanhuspalvelulaissa säädetään hoidon laadusta ja edellytetään hoitoon riittäviä resursseja. Laatusuosituksen toteutuessa edellä mainittujen lakien vaatimukset eivät täyty. Laatusuosituksen tarkoituksena ei saa olla kustannussäästöt, vaan laadukkaan ja hyvän hoidon turvaaminen.

Vanhustenhoidossa on oltava riittävästi koulutettua hoitohenkilökuntaa takaamaan laadukas ja turvallinen hoito. Lait sosiaalialan ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä määrittelevät, ketkä ovat alan ammattihenkilöitä ja missä lakeja sovelletaan.

Lakien tarkoituksena on edistää asiakas- ja potilasturvallisuutta ja helpottaa ammattihenkilöiden yhteistyötä. Hoitohenkilöstön mitoitukseen on siis laskettava vain koulutettu hoitohenkilökunta.

Kunnat ovat jo vuosien ajan nostaneet kriteereitä, joilla vanhukset pääsevät hoitoon. Koulutettujen hoitajien määrän lasku heikentää hoidon laatua ja asiakasturvallisuutta. Myös kuntoutus jää toteutumatta. Hoidon hinta nousee.

Koulutetut hoitajat ovat turvallisen hoidon ja lääkehoidon ehdoton edellytys. Vähintään lähihoitajakoulutuksen saaneen työntekijän on oltava vastuussa kokonaisvaltaisesta hoidosta.

Myös Valvira pitää uutta suositusluonnosta ongelmallisena, sillä se on ristiriidassa lainsäädännön kanssa. Luonnoksessa tunnustetaan, että riittävä määrä osaavaa henkilöstöä on välttämätön edellytys turvallisen ja laadukkaan palvelun takaamiseksi. Tämä on tietysti hyvä asia.

Ristiriitaista on, että luonnoksen mukaan yksityisen toimintayksikön toiminnan käynnistyessä ja toimilupaa myönnettäessä ko. myöntämisajankohtaan sidottu henkilöstömitoitusvaade poistetaan toimiluvista. Valviran näkemyksen mukaan edellä mainittu suositus on ristiriidassa sekä voimassa olevan, että 1.1.2019 voimaantulevaksi suunnitellun lainsäädännön kanssa.

Voimassa olevan lain mukaan lupaviranomaisen velvollisuutena on huolehtia, että palveluntuottaja täyttää lainmukaiset toimintaedellytykset, muun muassa, että henkilöstön lukumäärä on riittävä palvelujen tarpeeseen ja asiakkaiden lukumäärään nähden.

Meillä on lainsäädäntö, joka turvaa vanhusten oikeudet hyvään hoitoon ja työntekijöiden oikeudet turvallisiin työoloihin. Suositukset eivät voi ohittaa lainsäädännön vaatimuksia.

Silja Paavola

puheenjohtaja

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer