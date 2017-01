Vastaus Peter Knutsille

Peter Knutsin mielipidekirjoitus (MT 2.1.) sisälsi niin paljon virheellisyyksiä ja epäloogisia johtopäätöksiä, että kaikkiin on mahdoton vastata. Kirjoitus vaatii kuitenkin vastauksen.

Mikäli keskusta olisi vallassa, se pyrkisi saamaan Vaasaan yhtä vahvan terveydenhuollon kuin Vaasan energiaklusteri on, Knuts kirjoittaa. Epäselväksi jää, miksi ruotsinkielinen keskusta siinä tapauksessa argumentoi eteläisen Pohjanmaan eli Seinäjoen vahvan hoitoalueen puolesta mutta vastusti samaista Vaasassa.

Demokratiassamme virallinen valta on eduskunnalla ja hallituksella. Minun tietääkseni keskustalla on hallussaan valtioneuvostoa ja kaikkia ministereitä johtavan pääministerin salkku. Knutsin peräänkuuluttama vahva terveydenhuolto olisi siis ollut helposti saavutettavissa, mikäli halua olisi ollut.

Toivon, että keskustassa on yhtä hyvät kanavat niin äänestäjien, paikallisten ja alueellisten päättäjien kuin kansallisenkin tason poliitikkojen ja puoluejohdon välillä kuin meillä RKP:ssä. Dialogi on helppo käynnistää kaikkien kanssa, ja esimerkiksi rannikkoalueen veronmaksajien tarpeet on helppo tuoda esiin.

RKP on aina ollut ja on edelleen yhdenvertaisen, saatavilla olevan ja hyvän julkisen palvelun kannalla.

Useimmissa tapauksissa puolueiden välinen yhteistyö Pohjanmaalla on ollut onnistunutta. Kaikki ovat nähneet yhteisten tavoitteiden tärkeyden. Tilanne muuttuu, kun äänestäjä joutuu päättämään maakuntavaaleissa, kuka jatkossa tekee päätökset maakuntatasoisesta terveydenhuollosta.

Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla keskustalla on hyvin vahva asema. Tämän se jakaa kokoomuksen, SDP:n ja perussuomalaisten kanssa.

Näillä alueilla ruotsinkielisen keskustan on todella kannettava vastuunsa ja valvottava veroa maksavien kansalaisten arvoja; hyvää ja yhdenvertaista palvelua ja oikeutta ymmärtää ja tulla ymmärretyksi äidin­kielestä riippumatta.

Sven Jerkku

puheenjohtaja

RKP:n Pohjanmaan piiri