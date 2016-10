Venäjää moititaan, vienti hupenee käsistä

Suomen eduskunnan päättäjät ovat alkaneet arvostella Venäjää yllättävän kovin sanoin – varsinkin vihreät. Onneksi ministerit ovat olleet varovaisempia.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on näyttänyt erinomaisen hyvää esimerkkiä olemalla sovitteleva ja pyrkimällä selvästi vuoropuheluun. Mikä tärkeintä, hän on pyrkinyt myös hyvien kauppasuhteiden ylläpitämiseen.

Suomen kokoisen maan ei kannata osallistua suurvaltojen sapelinkalisteluun ja mudan heittoon. Minne on unohtunut Paasikiven-Kekkosen linja?

Eduskunnassa käytetyt julkiset Venäjään ei voi luottaa -puheenvuorot voivat viedä meiltä vientituloja ja työ­paikkoja. Sellaiset väitteet, että esimerkiksi Nord Stream 2 -kaasuputkihankkeen yhteydessä tulisi Suomeen salaa aseita ja ”pieniä vihreitä miehiä”, ovat aivan uskomattoman naurettavia, oikein typeryyden huippua. Silti joku ”mummo” voi ottaa ne jutut jopa tosissaan.

Nord Stream -hanke tuo Suomeen töitä ja veromarkkoja. Venäjä on Suomelle tärkeä vientimaa, ollut viimeiset vuosikymmenet tärkeämpi kuin esimerkiksi monet suuret länsimaat.

Joku kaunis päivä rupla taas vahvistuu ja pakotteet poistuvat. Sitten suomalaisilla yrityksillä olisi mahdollisuus lisätä kohisten vientiä Venäjälle.

Uskon, että monissa suomalaisissa yrityksissä katsotaan ja kuunnellaan erityisen tuskastuneena tätä Venäjä-hysteriaa. Moni yritys on suunnitellut kasvua 2010-luvulla juuri sen varaan, että Venäjän vientiin aletaan panostaa.

Vetoankin nyt näihin ”Venäjän haukkujiin”, että muistakaa vienti ja työpaikat. Kuka hullu torikauppias haukkuisi torilla ostajansa? Ei kukaan. Muuten kalat, potut ja leivät homehtuisivat myyjän omaan koriin. Tämä kansanviisaus kannattaa muistaa.

Me tarvitsemme vientiä ja työpaikkoja, sehän on hallituksen ykköstavoite. Kuka on niin utopisti, että luulee esimerkiksi kalan, perunan, voin, maito­jalosteiden, kananmunien, lihan ja niin edelleen viennin olevan kannattavaa esimerkiksi Kiinaan?

Itse olen sitä vientiä myös yrittänyt (avata Kiinaan suoma­laista elintarvikevientiä) ja olen lyönyt 15 vuotta päätäni Kiinan muuriin.

Lähimarkkinoille se vienti on suunnattava ja sinne, jossa on paljon kulutusta. Venäjällä kulutetaan elintarvikkeita ja muitakin hyödykkeitä kymmen­kertainen määrä, mitä me kulutamme täällä Suomessa.

Asiallinen poliittinen kritiikki on paikallaan ja sopivaa, esimerkiksi Krimin tapahtumat. Kaikki ylenpalttinen vouhotus sekä suurilla Venäjä-­uhkilla pelottelu saattavat viedä meiltä suomalaisilta loputkin kaupat idän suuntaan.

Matti Hurtta

kansainvälisen kaupan konsultti

Hämeenlinna