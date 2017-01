Venevero ei ole huvivero

Timo Soini käsitteli lausuntokierroksella olevaa veneveroehdotusta kirjoituksessaan (MT 30.12.2016). Hänen viestinsä oli, että venevero on hyvä juttu. Hän seisoo tiukasti ehdotuksen takana.

Vene on tavallisille ihmisille harrastusväline lyhyen kesän ajan. Suomessa veneet ovat pieniä ja vanhoja. Toiset kalastelevat, jotkut ajelevat huvikseen ja jotkut viettävät kesälomansa vesillä. Soinin hallitusohjelmaan vaatimassa veneverossa on kysymys ihan tavallisten ihmisten pienien, halpojen veneiden verottamisesta. Yli puolet verotettaviksi joutuvista moottoriveneistä on arvoltaan alle 30 000 euroa ja näistäkin merkittävä osa maksaa maksimiveron 300 euroa/vuosi. Monet tulevat romuttamaan vähäarvoiset veneensä, ei ole mitään mieltä maksaa vaikka 200 euroa veroa tonnin veneestä. Ja näin loppuu monen kalastusharrastus.

Soinin veroehdotus kohtelee todella hellästi ökyjahteja. Varmaan huvikuunareiden omistajat ovat tyytyväisiä lakiesitykseen, kun heille ei tullutkaan suurta veneveroa. Pienten kippojen omistajat maksavat suunnilleen saman verran kuin loistoveneiden omistajat.

Miksi Soini hyökkäsi juuri veneharrastuksen kimppuun? Miksei hän vaatinut esimerkiksi matkailuperävaunuja (noin 65 000 kpl) tai hevosia (noin 75 000 kpl) verolle? Nekin ovat harrastusvälineitä. Jos Soini olisi vaatinut vaikkapa 200 euroa/vuosi harrastusveroa perävaunuille ja hevosille, se olisi tuottanut valtiolle 28 miljoonaa euroa/vuosi, joka olisi ollut lähes tuplasti enemmän veneveroon nähden. Ja olisi ollut ihan yhtä tyhmää.

Jos venevero tulee, niin me muistamme joka ikinen vuosi aina hamaan veneharrastuksemme päättymiseen saakka perussuomalaisen Timo Soinin, joka halusi tämän epäoikeudenmukaisen veron koko kansan riesaksi. Ja samassa kirjoituksessa Soini vielä kehuu, että perussuomalaiset ovat pitäneet pientuloisten puolta!

Harry Timgren

Espoo