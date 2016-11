Vieras valta maakaupoilla

Vuosia on kansan suulla puhuttu venäläisten maakaupoista ja siitä, kuinka suuri riski ne voivat olla. Aina ei edes tiedetä, kuka todellisuudessa maa-alueen on ostanut.

Nyt Supo on huolissaan asiasta. Asuntoja ja maata on ostettu jopa strategisesti tärkeiden alueiden läheltä.

Kaksoiskansalaisuuden omistavat venäläiset ovat Venäjän lain mukaan velvoitettuja auttamaan Venäjän turvallisuusviranomaisia. Tämä on asia, mikä Supoa huolettaa.

Vihreiksi miehiksi kutsuttuja venäläisiä oli myös Krimillä – juuri samalla tavalla taloja ostaneita venäläisiä. He voivat rakentaa maillensa rakennuksia, joita voisi käyttää kriisin sattuessa vieraan valtion hyväksi.

Jos heidän on Venäjän lain mukaan autettava Venäjän viranomaisia, vaikka he ovat myös Suomen kansalaisia, on Suomen otettava heiltä kansalaisuus pois. Jos Suomen kansalainen työskentelee vieraan kansakunnan hyväksi, hän syyllistyy vakoiluun. Se on perusta kansalaisuuden poistamiseen.

Ratkaisu on siis ottaa pois joko kaksoiskansalaisuus tai Suomen kansalaisuus. Tällöin saadaan myös perustat tarkkailla vieraan valtion kansalaisten maa-alueita Suomessa.

Mauri Moilanen

Oulu